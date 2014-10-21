Professionaalne
Kõrgsurve
Eelised on muljetavaldavad: kiirem ja tõhusam puhastamine väiksema energiakulu ning väiksema kasutatud veest tingitud reostusega. Kärcheri puhastus- ja hooldusvahendid tagavad laitmatu toimimise tööstusettevõtetes, kaubanduses ja toiduainetööstuses. Kõrgsurve puhastus- ja hooldusvahendid on suurepäraselt tasakaalustatud.
Pind
Kõik Kärcheri käsipuhastuseks mõeldud tooted on spetsiaalselt välja töötatud vastavalt puhastusteenuse pakkujate nõuetele. Need eemaldavad kiiresti ja tõhusalt kõik tüüpilised saasteained puhastatavaid pindasid kahjustamata. Puhastustulemus üksi ei rahulda enam puhastusteenuse pakkujate ja kinnisvarahoolduse professionaalseid nõudmisi. Valikusse kuuluvad puhastusvahendid peavad pakkuma palju enamat: meeldivat lõhna, keskkonnasäästlikkust, kontsentraatide usaldusväärset doseerimist ja ideaalset käsitsemist, nt ergonoomilisi pudeleid.
Põrand
Kärcheri FloorPro puhastusvahendid on väga tõhusad ning suurepärased puhastustulemused saavutatakse lühima aja ja väikseima jõupingutusega. Kärcheri puhastussüsteemis sobivad omavahel perfektselt kõik masinad, tarvikud ja puhastusvahendid. See hõlbustab tööd ning muudab selle kiiremaks ja mugavamaks. Samal ajal on lisaeelisteks puhastusmasinate ja puhastatavate pindade optimaalne kaitse.
Vaip
CarpetPro sari puhastab õrnalt ja tõhusalt ning kaitseb tekstiilpindasid. See on uudne süsteem, mis vähendab puhastus- ja kuivamisaega ning aeglustab uuesti määrdumist, kaitstes seetõttu puhastatud pindasid, aga ka keskkonda ning teie eelarvet. CarpetPro sari põhineb iCapsoli tehnoloogial, mis kapseldab ja seob mustust. Vaipade loputamine pole enam vajalik, sest kapseldatud saasteainete jäägid lihtsalt imetakse tolmuimejasse järgneva hoolduspuhastuse ajal. Vaibad kuivavad kiiresti ning on silmapilkselt valmis kõndimiseks.
Osad
Tööstuslikus tootmises tuleb iga päev puhastada miljoneid detaile nende ettevalmistamisel pindamiseks või koostamiseks. Nõuded puhastuse toimivusele, pinna kaitsmisele ja jääkainevaba pinna olemasolule on selles sektoris väga kõrged. Seetõttu on Kärcher välja töötanud spetsiifilised ja väga tõhusad puhastusvahendid, mis saavutavad muljetavaldavad tulemused kasutamisel koos traditsiooniliste detailide puhastusvahenditega, aga ka Kärcheri Bio sarja detailide puhastusvahenditega. Selle tulemusena said Kärcheri detailide puhastusvahendid Bio PC Bio 100 ja PC Bio 200 "Automehaanika auhinna". Kõik Kärcheri detailide puhastusvahendid on nitrilotriatsetaadi- ja lahustivabad (ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid).
Sõiduk
Meie puhastusvahendite koostis on spetsiaalselt välja töötatud kõigile vee karedustasemetele ja need sobivad Kärcheri pesusüsteemidele. Spetsiaalsed koostisained kaitsevad veega kokkupuutes olevaid komponente korrosiooni eest. Kärcheri ASF tooted on keskkonnasõbralikud tänu nende patenteeritud, hõlpsat eraldamist võimaldavale koostisele.
Sanitaarruumid
Värske lõhn; geeljas koostis parema nakke tagamiseks; materjali- ja keskkonnasõbralik; igapäevane puhastamine; eemaldab lubjasadestised, mustuse ja rasvajäägid; sobib nt tualetipottidele, pissuaaridele; mõned tooted kasutavad mikroorganisme saasteainete lagundamiseks; desodoreeriv ja antibakteriaalne.