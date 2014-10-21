Professionaalne

CarpetPro sari puhastab õrnalt ja tõhusalt ning kaitseb tekstiilpindasid. See on uudne süsteem, mis vähendab puhastus- ja kuivamisaega ning aeglustab uuesti määrdumist, kaitstes seetõttu puhastatud pindasid, aga ka keskkonda ning teie eelarvet. CarpetPro sari põhineb iCapsoli tehnoloogial, mis kapseldab ja seob mustust. Vaipade loputamine pole enam vajalik, sest kapseldatud saasteainete jäägid lihtsalt imetakse tolmuimejasse järgneva hoolduspuhastuse ajal. Vaibad kuivavad kiiresti ning on silmapilkselt valmis kõndimiseks.