Pind

Kõik Kärcheri käsipuhastuseks mõeldud tooted on spetsiaalselt välja töötatud vastavalt puhastusteenuse pakkujate nõuetele. Need eemaldavad kiiresti ja tõhusalt kõik tüüpilised saasteained puhastatavaid pindasid kahjustamata. Puhastustulemus üksi ei rahulda enam puhastusteenuse pakkujate ja kinnisvarahoolduse professionaalseid nõudmisi. Valikusse kuuluvad puhastusvahendid peavad pakkuma palju enamat: meeldivat lõhna, keskkonnasäästlikkust, kontsentraatide usaldusväärset doseerimist ja ideaalset käsitsemist, nt ergonoomilisi pudeleid.