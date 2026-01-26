Põrand

Kärcheri FloorPro puhastusvahendid on väga tõhusad ning suurepärased puhastustulemused saavutatakse lühima aja ja väikseima jõupingutusega. Kärcheri puhastussüsteemis sobivad omavahel perfektselt kõik masinad, tarvikud ja puhastusvahendid. See hõlbustab tööd ning muudab selle kiiremaks ja mugavamaks. Samal ajal on lisaeelisteks puhastusmasinate ja puhastatavate pindade optimaalne kaitse.