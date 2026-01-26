Põrand
Kärcheri FloorPro puhastusvahendid on väga tõhusad ning suurepärased puhastustulemused saavutatakse lühima aja ja väikseima jõupingutusega. Kärcheri puhastussüsteemis sobivad omavahel perfektselt kõik masinad, tarvikud ja puhastusvahendid. See hõlbustab tööd ning muudab selle kiiremaks ja mugavamaks. Samal ajal on lisaeelisteks puhastusmasinate ja puhastatavate pindade optimaalne kaitse.
Plekieemaldus
Igapäevane puhastusvahend
Võib kasutada kõikjal; sobib kõigi kõva ja elastse kattega veekindlate põrandate hoolduspuhastamiseks; väga ökonoomne; triibuvaba puhastus; väga väike vahutamine; lahustab tõhusalt õli, määrdeainet ja mineraalseid saasteaineid; kuivab kiiresti
Vahekoristus ja -hooldus / Pihustatav puhastusvahend
Puhastamine ja hooldus koos; eemaldab kontsa- ja jalajäljed; jätab pinnale hea katvusega hoolduskile; libisemiskindel; mustust hülgav; kulumiskindel.
Põhipuhastusvahendid
Jõuline sügavpuhastus; rasked saasteained; eemaldab isegi tõrksad jäägid; väga tõhus; vaha jms lihtne eemaldamine, väike vahutavus; keskkonnasõbralik; värske lõhn
Hooldusvahendid
Aine kõvade ja elastsete põrandakatete hooldamiseks ja kaitsmiseks; suurepärane katvus, nake, libisemis- ja kulumiskindlus; suurendatud vastupidavus, libisemiskindel; mustust hülgav, kulumiskindel; põrand on kõvem ja suurema kulumiskindlusega