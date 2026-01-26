Põrand

Kärcheri FloorPro puhastusvahendid on väga tõhusad ning suurepärased puhastustulemused saavutatakse lühima aja ja väikseima jõupingutusega. Kärcheri puhastussüsteemis sobivad omavahel perfektselt kõik masinad, tarvikud ja puhastusvahendid. See hõlbustab tööd ning muudab selle kiiremaks ja mugavamaks. Samal ajal on lisaeelisteks puhastusmasinate ja puhastatavate pindade optimaalne kaitse.

Plekieemaldus

Plekieemaldus

Igapäevane puhastusvahend

Igapäevane puhastusvahend

Võib kasutada kõikjal; sobib kõigi kõva ja elastse kattega veekindlate põrandate hoolduspuhastamiseks; väga ökonoomne; triibuvaba puhastus; väga väike vahutamine; lahustab tõhusalt õli, määrdeainet ja mineraalseid saasteaineid; kuivab kiiresti

Vahekoristus ja -hooldus / Pihustatav puhastusvahend

Vahekoristus ja -hooldus / Pihustatav puhastusvahend

Puhastamine ja hooldus koos; eemaldab kontsa- ja jalajäljed; jätab pinnale hea katvusega hoolduskile; libisemiskindel; mustust hülgav; kulumiskindel.

Põhipuhastusvahendid

Põhipuhastusvahendid

Jõuline sügavpuhastus; rasked saasteained; eemaldab isegi tõrksad jäägid; väga tõhus; vaha jms lihtne eemaldamine, väike vahutavus; keskkonnasõbralik; värske lõhn

Hooldusvahendid

Hooldusvahendid

Aine kõvade ja elastsete põrandakatete hooldamiseks ja kaitsmiseks; suurepärane katvus, nake, libisemis- ja kulumiskindlus; suurendatud vastupidavus, libisemiskindel; mustust hülgav, kulumiskindel; põrand on kõvem ja suurema kulumiskindlusega

