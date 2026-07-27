Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l

Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890: leeliseline, eemaldab kiiresti tänavatolmu, rasva ja putukate jäägid. VDA sertifikaadiga, ideaalne kasutamiseks kõikides vee taaskasutussüsteemides ja kõikide vee kareduste korral.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12
Kaal (kg) 10,7
Kaal, sh pakend (kg) 11,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 287 x 150 x 329
Toode
  • Suure kontsentratsiooniga
  • Karm mustuse vastu, õrn pinna suhtes
  • Tekitab esmaklassilised puhastustulemused ilma vaevata
  • Toimib efektiivselt iga karedusega veega
  • Lahustab rasva, õli ja heitgaasidest tekkinud saaste. Leotab ja eemaldab putukajäägid.
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
Lisatarvikud