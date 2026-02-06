Põrandapesumasin KIRA B 50
Tõhus, aega säästev, lihtne, ohutu, paindlik – ja soovi korral täiesti autonoomne: KIRA B 50 robot-kombineeritud põrandapesumasin keskmise ja suure ala ökonoomseks põrandapuhastuseks.
Kärcher KIRA B 50 puhastusrobot on praktiline täiendus igale puhastusmeeskonnale. Arukalt, autonoomselt ja kombineeritud põrandapesumasina funktsionaalsusega võtab see enda peale keskmiste ja suurte alade põrandapesu, tehes seda tõhusalt ja järjepidevate puhastustulemustega. See leevendab puhastusmeeskonna koormust, kes saavad selle asemel keskenduda keerulisematele ülesannetele.Intuitiivne kasutajajuhendamine suure puuteekraaniga võimaldab roboti kiiresti seadistada, ilma et oleks vaja eriteadmisi. Valikuline dokkimisjaam hõlbustab täielikult autonoomset tööd, sealhulgas värske veega täitmist, musta vee tühjendamist, paagi loputamist ja kauakestva liitiumraudfosfaataku laadimist. Üks rullharjapea pühib ja peseb ühe tööetapi käigus, samas kui integreeritud külghari kõrvaldab vajaduse servade käsitsi puhastamise järele. Suure jõudlusega andurid ja tarkvara tagavad usaldusväärse navigeerimise, kokkupõrgete ohutu vältimise ja takistustest möödumise. Dokumenteerimise ja jälgimise eesmärgil saadab KIRA B 50 olekuteateid mobiilseadmetele ja loob vastavas veebiportaalis üksikasjalikud puhastusaruanded.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
- Selgelt organiseeritud: seadme kõikide funktsioonide ohutu kasutamine puuteekraani abil.
- Samm-sammuline kasutusjuhend masina lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks.
- Lihtsalt seadistatav ja kasutatav ilma eriteadmisteta.
Töökindel ja usaldusväärne navigeerimine
- Tipptasemel andurid ümbritseva keskkonna 360° tuvastamiseks ja külgmiste alade jälgimiseks.
- Kokkupõrgete ohutu vältimine ja takistustest ümber liikumine.
- Nutikad vaba liikumise manöövrid blokeeringute korral.
Dokkimisjaam (valikuline)
- Võimaldab täielikult autonoomset tööd.
- Ressursside iseseisev täiendamine roboti poolt (puhta vee täitmine, musta vee tühjendamine, paagi loputamine, aku laadimine)
- Valikuline lisavarustus, robotit saab juhtida ka ilma dokkimisjaamata.
Ohutussertifikaadiga
- Ohutu ja kontaktivaba takistuste, kukkumiste ja inimeste tuvastamine.
- Ohutussertifikaadiga vastavalt IEC 63327 standardile.
- Sobib kasutamiseks tiheda liiklusega aladel.
Kiire autonoomsete marsruutide sisestamine.
- Puhastusmarsruutide intuitiivne sisestamine.
- "Teach & Repeat" funktsioon täpsete marsruutide käsitsi sisestamiseks kitsastes kohtades.
- "Smart Fill" funktsioon suurte avatud pindade autonoomseks marsruudi planeerimiseks.
Intuitiivne marsruudi muutmine
- Kõiki puhastusparameetreid saab pärast marsruudi loomist hõlpsalt kohandada.
- Omavahel seotud puhastusmarsruutide loomine.
- Võimalik lisada keelualasid, kiirusfiltreid, keelu alasid (no-clean zones), helisignaalide alasid ja interaktsioonialasid.
Veebiportaal
- Kaugjuurdepääs detailsele informatsioonile Kärcheri seadmehaldussüsteemi (Kärcher Equipment Management) kaudu
- Sisaldab puhastusaruandeid, teavitusi, seadme olekut ja palju muud.
- Saadab teavitusi ja olekuteateid mobiilseadmetele.
Integreeritud külghari
- Võimaldab puhastada põhjalikult kuni äärteni välja.
- Mustus suunatakse otse puhastuskanalisse.
- Viib manuaalse töö vajaduse miinimumini.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Nimisisendvõimsus (W)
|1600
|Elektriline veomootor (W)
|560
|Turbiini võimsus (W)
|630
|Harja mootori võimsus (W)
|600
|Harjade töölaius (mm)
|550
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|80
|Harja kiirus (rpm)
|1200
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Puhastusvahendi paak (l)
|5
|Pühkmekonteiner (l)
|2
|Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne (m²/h)
|max. 2365
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 1830
|Pinge (V)
|24
|Akude arv
|2
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku pinge/võimsus (V/Ah)
|24 / 160
|Aku tööiga (h)
|u. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|max. 5,2
|Kiirus, autonoomne (km/h)
|max. 4,3
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Pöörderaadius vahekäigus, autonoomne (m)
|1,5
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 6
|Vahekäigu laius, autonoomne (m)
|min. 0,9
|Kaal, tühi (kg)
|228
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|225
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|238,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|249,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Aku ja laadija
- Hõlmab kummiraaklit
- Rullhari: 2 tk.
- Külgharjad
- Vilkuv märgutuli
Seadmed
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- DOSE
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Suur ja kõrglahutusega puuteekraan
- Dokkimisvõimalusega
- Automaatne eespühkimine
- Autonoomne puhastus
- Ramp-režiim
- Manuaalkastiga
- Graafiku funktsioon
- Lihtne ja intuitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
- Tipptasemel andurid
- Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
- Autonoomne liikumine ümber takistuste
- Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
- Puhastusaruannete koostamine
- Teavitused mobiilile
- Valmisolek rulluuste juhtimiseks
- Auto-Fill
- Värvilised märgutuled näitavad roboti režiime ja tööolekut
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Kommunikatsiooniliides: VDA 5050
- Väikesed majafassaadid
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Keskmised või suured kõva või elastse kattega põrandapinnad
- Saab kasutada piiratud oludes ja avatud ruumides
- Sobib kasutamiseks avalikes ruumides
- Ideaalne kasutamiseks jaekaubanduses, tervishoiuasutustes ja avalikes asutustes
- Sobib kasutamiseks transpordisektoris, tööstuses ja puhastusteenuste pakkumisel