Kärcher KIRA B 50 puhastusrobot on praktiline täiendus igale puhastusmeeskonnale. Arukalt, autonoomselt ja kombineeritud põrandapesumasina funktsionaalsusega võtab see enda peale keskmiste ja suurte alade põrandapesu, tehes seda tõhusalt ja järjepidevate puhastustulemustega. See leevendab puhastusmeeskonna koormust, kes saavad selle asemel keskenduda keerulisematele ülesannetele.Intuitiivne kasutajajuhendamine suure puuteekraaniga võimaldab roboti kiiresti seadistada, ilma et oleks vaja eriteadmisi. Valikuline dokkimisjaam hõlbustab täielikult autonoomset tööd, sealhulgas värske veega täitmist, musta vee tühjendamist, paagi loputamist ja kauakestva liitiumraudfosfaataku laadimist. Üks rullharjapea pühib ja peseb ühe tööetapi käigus, samas kui integreeritud külghari kõrvaldab vajaduse servade käsitsi puhastamise järele. Suure jõudlusega andurid ja tarkvara tagavad usaldusväärse navigeerimise, kokkupõrgete ohutu vältimise ja takistustest möödumise. Dokumenteerimise ja jälgimise eesmärgil saadab KIRA B 50 olekuteateid mobiilseadmetele ja loob vastavas veebiportaalis üksikasjalikud puhastusaruanded.