Automaatpesula CW3 3-Brush rollover
Klean!Star automaatpesula on tänu oma laialdastele varustusvõimalustele ideaalne lahendus teie pesula maksimaalseks tõhususeks ja kulutõhususeks.
Erinevate läbipääsulaiustega sobib meie Klean!Star automaatpesula erineva suuruse ja rööpmelaiusega sõidukite pesemiseks. Lineaarne rattapesur koos käärmehhanismiga tuvastab sõidukid ka siis, kui need ei asu täpselt keskel. Optimaalse sõiduki kontuuri tuvastamiseks saab külgmisi harju kallutada või lukustada kuni 15° võrra – saavutamaks suurepäraseid puhastustulemusi nii sõiduki ülemistel aladel kui ka lävepakkudel. Kolmeastmeline K!Dry kuivati koos ümberringi kuivatusega tagab täiusliku tulemuse ilma soovimatu tilkumiseta. Kohandatud kõrgsurvevalikud, tõhusad puhastus- ja hooldusprogrammid ning Kärcher Klear!Line'i võimas ja efektiivne pesuaine täiendavad pesukogemust.
Omadused ja tulu
K!Design – omanäoline disain, arenenud tehnoloogiaSaadaval kas Kärcheri disainiga või enda eelistatud värvitoonis.
K!Dry – Täiuslik igakülgne kuivatamineVõimas 85-kraadine 3-astmeline kuivati ilma soovimatu tilkumiseta. Universaalseks kasutamiseks.
Suurem laius peegli juures ja rattapesuri kõrgusRohkem ruumi sõiduki ohutuks ja mugavaks paika seadmiseks. Sobib erinevate mõõtmetega sõidukitele.
Integreeritud veesäästufunktsioon
- Kaitseb väärtuslikke ressursse.
- Vähendab töökulusid.
Intelligentse raami kontseptsioon
- Süsteemi ohutu ja ajasäästliku paigalduse tagamiseks.
- Väiksemad paigalduskulud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pesemiskõrgus (mm)
|2100 - 2900
|Läbisõidu laius (mm)
|2450 / 2600
|Värske veega varustamine (maht) (l/min)
|80
|Värske veega varustamine (surve) (bar)
|4
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Faaside arv (Ph)
|3
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2031-01-01
Seadmed
- Taustvalgustusega uksed
- Kõrguse reguleerimisega rattapesuseade
Kasutusvaldkonnad
- Klean!Star automaatpesula automaatseks sõidukite pesemiseks.