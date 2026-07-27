Erinevate läbipääsulaiustega sobib meie Klean!Star automaatpesula erineva suuruse ja rööpmelaiusega sõidukite pesemiseks. Lineaarne rattapesur koos käärmehhanismiga tuvastab sõidukid ka siis, kui need ei asu täpselt keskel. Optimaalse sõiduki kontuuri tuvastamiseks saab külgmisi harju kallutada või lukustada kuni 15° võrra – saavutamaks suurepäraseid puhastustulemusi nii sõiduki ülemistel aladel kui ka lävepakkudel. Kolmeastmeline K!Dry kuivati koos ümberringi kuivatusega tagab täiusliku tulemuse ilma soovimatu tilkumiseta. Kohandatud kõrgsurvevalikud, tõhusad puhastus- ja hooldusprogrammid ning Kärcher Klear!Line'i võimas ja efektiivne pesuaine täiendavad pesukogemust.