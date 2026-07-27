Automaatpesula CW3 3-Brush rollover

Klean!Star automaatpesula on tänu oma laialdastele varustusvõimalustele ideaalne lahendus teie pesula maksimaalseks tõhususeks ja kulutõhususeks.

Erinevate läbipääsulaiustega sobib meie Klean!Star automaatpesula erineva suuruse ja rööpmelaiusega sõidukite pesemiseks. Lineaarne rattapesur koos käärmehhanismiga tuvastab sõidukid ka siis, kui need ei asu täpselt keskel. Optimaalse sõiduki kontuuri tuvastamiseks saab külgmisi harju kallutada või lukustada kuni 15° võrra – saavutamaks suurepäraseid puhastustulemusi nii sõiduki ülemistel aladel kui ka lävepakkudel. Kolmeastmeline K!Dry kuivati koos ümberringi kuivatusega tagab täiusliku tulemuse ilma soovimatu tilkumiseta. Kohandatud kõrgsurvevalikud, tõhusad puhastus- ja hooldusprogrammid ning Kärcher Klear!Line'i võimas ja efektiivne pesuaine täiendavad pesukogemust.

Omadused ja tulu
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover: K!Design – omanäoline disain, arenenud tehnoloogia
K!Design – omanäoline disain, arenenud tehnoloogia
Saadaval kas Kärcheri disainiga või enda eelistatud värvitoonis.
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover: K!Dry – Täiuslik igakülgne kuivatamine
K!Dry – Täiuslik igakülgne kuivatamine
Võimas 85-kraadine 3-astmeline kuivati ilma soovimatu tilkumiseta. Universaalseks kasutamiseks.
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover: Suurem laius peegli juures ja rattapesuri kõrgus
Suurem laius peegli juures ja rattapesuri kõrgus
Rohkem ruumi sõiduki ohutuks ja mugavaks paika seadmiseks. Sobib erinevate mõõtmetega sõidukitele.
Integreeritud veesäästufunktsioon
  • Kaitseb väärtuslikke ressursse.
  • Vähendab töökulusid.
Intelligentse raami kontseptsioon
  • Süsteemi ohutu ja ajasäästliku paigalduse tagamiseks.
  • Väiksemad paigalduskulud.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pesemiskõrgus (mm) 2100 - 2900
Läbisõidu laius (mm) 2450 / 2600
Värske veega varustamine (maht) (l/min) 80
Värske veega varustamine (surve) (bar) 4
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Faaside arv (Ph) 3
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2031-01-01

Seadmed

  • Taustvalgustusega uksed
  • Kõrguse reguleerimisega rattapesuseade
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover
Automaatpesula CW3 3-Brush rollover
Kasutusvaldkonnad
  • Klean!Star automaatpesula automaatseks sõidukite pesemiseks.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid