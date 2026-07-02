Kuni 15 sõidukiga väiksemate masinaparkide puhastamiseks: Kärcheri manuaalselt käitatavat ühe harjaga tarbesõidukite pesusüsteemi RBS 6012 (3~/400 V/50 Hz toide), millel on topeltkinnitusega harjavõll ning vastupidav keevitatud alumiiniumraam, on lihtne kasutada ning see tagab väga head puhastustulemused. Harjavõlli paneb liikuma isepingutuva kettajamiga mootor, samas kui harjaraami integreeritud kaks düüsitoru varustavad poolkerakujulistest segmentidest valmistatud profileeritud polüetüleenharjastega harja töötamise ajal veega. Pesusüsteemil RBS 6012 on 4 lihtsasti pöörlevat ratast, mis muudab süsteemi manööverdamise ja sõiduki juurde positsioneerimise äärmiselt lihtsaks. Süsteem tuvastab hõlpsasti sõiduki kuni 10° kaldega kontuurid. Süsteemi konstruktsioon on täiesti roostevaba tänu selle kõrgekvaliteetsetele komponentidele, näiteks roostevabast terasest reguleerratas või spetsiaalsest polüestrist pritsmekaitse või pehmed piirajatega kummirullikud raamil, mis tagavad alati õige vahekauguse sõidukiga. Busside, veoautode ja isegi haagisega veokite küljed, esi- ja tagaosa puhastatakse kiirelt, tõhusalt ja õrnalt.