Veoautopesula RBS 6012
Tarbesõidukite kiireks ja õrnaks sügavpuhastuseks: kommertssõidukite ühe harjaga pesusüsteem RBS 6012. Ideaalne masinaparkidele, kus on kuni 15 sõidukit, näiteks bussid, veoautod ja haagisega veokid.
Kuni 15 sõidukiga väiksemate masinaparkide puhastamiseks: Kärcheri manuaalselt käitatavat ühe harjaga tarbesõidukite pesusüsteemi RBS 6012 (3~/400 V/50 Hz toide), millel on topeltkinnitusega harjavõll ning vastupidav keevitatud alumiiniumraam, on lihtne kasutada ning see tagab väga head puhastustulemused. Harjavõlli paneb liikuma isepingutuva kettajamiga mootor, samas kui harjaraami integreeritud kaks düüsitoru varustavad poolkerakujulistest segmentidest valmistatud profileeritud polüetüleenharjastega harja töötamise ajal veega. Pesusüsteemil RBS 6012 on 4 lihtsasti pöörlevat ratast, mis muudab süsteemi manööverdamise ja sõiduki juurde positsioneerimise äärmiselt lihtsaks. Süsteem tuvastab hõlpsasti sõiduki kuni 10° kaldega kontuurid. Süsteemi konstruktsioon on täiesti roostevaba tänu selle kõrgekvaliteetsetele komponentidele, näiteks roostevabast terasest reguleerratas või spetsiaalsest polüestrist pritsmekaitse või pehmed piirajatega kummirullikud raamil, mis tagavad alati õige vahekauguse sõidukiga. Busside, veoautode ja isegi haagisega veokite küljed, esi- ja tagaosa puhastatakse kiirelt, tõhusalt ja õrnalt.
Omadused ja tulu
RegulerratasVõimaldab tuvastada vertikaalseid kontuure ja mehhanismi kallutada. Puhastab tõhusalt sõiduki esiotsad, mis on kuni 10° kaldega.
Väikesed majafassaadidDoseerimispumba abil saab vajadusel lisada ka puhastusvahendit.
Kasutamine ja ohutu käsitsemineHarja pöörlemine toetab kasutajat süsteemi ettepoole liikumise ajal. Kui käepide vabastatakse, siis harjad peatuvad.
Kerge alumiiniumist disain
- Eriti vastupidav välismõjudele.
- Poolkerakujulised plaadid kaitsevad kasutajad veepritsmete eest.
Neli rullikut ja kaks ratast
- Väga hea manööverdusvõimega ja äärmiselt stabiilne.
- Väga hea suunastabiilsus sõiduki pesemise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Seadme kõrgus (mm)
|3810
|Pesemiskõrgus (mm)
|3645
|Pesuala nõue (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Faaside arv (Ph)
|3
|Sagedus (Hz)
|50
|Pinge (V)
|400
Scope of supply
- Seadme juhtkabinet
- Rattad, standardkõrgus
Seadmed
- Harjade arv: 1 tk.
- Individuaalne harjavarustus
Kasutusvaldkonnad
- Tarbesõidukite kiireks manuaalseks välispuhastuseks