Veoautopesula RBS 6014
Manuaalselt käitatav ühe harjaga pesusüsteem RBS 6014, millel on kolmefaasiline 400 V/50 Hz toiteühendus. Tarbesõidukite kiireks välispuhastuseks. Ideaalne masinaparkidele, kus on kuni 15 sõidukit.
Kärcheri laialdane oskusteave sõidukite pesutehnoloogias on olnud aluseks selle manuaalselt käitatava ühe harjaga pesusüsteemi (ühendus: 3~/400 V/50 Hz) loomisel kuni 4,2 m kõrguste tarbesõidukite pesemiseks (näiteks bussid, haagisega veokid ja veoautod). Pesusüsteem RBS 6014 on väga tõhus lahendus kuni 15 sõidukiga masinapargile, seda on eriti lihtne kasutada ning lihtne manööverdada ja positsioneerida tänu lihtsasti pöörlevatele rullikutele. Süsteem tuvastab hõlpsasti sõiduki kuni 10° kaldega kontuurid. Seadme harjaraami sisse on integreeritud kaks düüsitoru, mis varustavad harja töötamise ajal veega. Harja diameeter on töötamise ajal umbes 1000 mm ning hari koosneb poolkerakujulistest segmentidest, millel on profileeritud polüetüleenharjased. Topeltlaagriga harjavõlli paneb liikuma isepingutuva kettajamiga mootor. Korrosioonikindel ja tugev konstruktsioon on valmistatud keevitatud alumiiniumist. Teised roostekindlad komponendid (näiteks pritsmekaitse) on valmisatud erilisest läbipaistvast polüestrist, reguleerratas roostevabast terasest.
Omadused ja tulu
RegulerratasVõimaldab tuvastada vertikaalseid kontuure ja mehhanismi kallutada. Puhastab tõhusalt sõiduki esiotsad, mis on kuni 10° kaldega.
Väikesed majafassaadidDoseerimispumba abil saab vajadusel lisada ka puhastusvahendit.
Kasutamine ja ohutu käsitsemineHarja pöörlemine toetab kasutajat süsteemi ettepoole liikumise ajal. Kui käepide vabastatakse, siis harjad peatuvad.
Kerge alumiiniumist disain
- Eriti vastupidav välismõjudele.
- Poolkerakujulised plaadid kaitsevad kasutajad veepritsmete eest.
Neli rullikut ja kaks ratast
- Väga hea manööverdusvõimega ja äärmiselt stabiilne.
- Väga hea suunastabiilsus sõiduki pesemise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Seadme kõrgus (mm)
|4370
|Pesemiskõrgus (mm)
|4205
|Pesuala nõue (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Faaside arv (Ph)
|3
|Sagedus (Hz)
|50
|Pinge (V)
|400
Scope of supply
- Seadme juhtkabinet
- Rattad, standardkõrgus
Seadmed
- Harjade arv: 1 tk.
- Individuaalne harjavarustus
Kasutusvaldkonnad
- Tarbesõidukite kiireks manuaalseks välispuhastuseks