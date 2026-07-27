Kärcheri laialdane oskusteave sõidukite pesutehnoloogias on olnud aluseks selle manuaalselt käitatava ühe harjaga pesusüsteemi (ühendus: 3~/400 V/50 Hz) loomisel kuni 4,2 m kõrguste tarbesõidukite pesemiseks (näiteks bussid, haagisega veokid ja veoautod). Pesusüsteem RBS 6014 on väga tõhus lahendus kuni 15 sõidukiga masinapargile, seda on eriti lihtne kasutada ning lihtne manööverdada ja positsioneerida tänu lihtsasti pöörlevatele rullikutele. Süsteem tuvastab hõlpsasti sõiduki kuni 10° kaldega kontuurid. Seadme harjaraami sisse on integreeritud kaks düüsitoru, mis varustavad harja töötamise ajal veega. Harja diameeter on töötamise ajal umbes 1000 mm ning hari koosneb poolkerakujulistest segmentidest, millel on profileeritud polüetüleenharjased. Topeltlaagriga harjavõlli paneb liikuma isepingutuva kettajamiga mootor. Korrosioonikindel ja tugev konstruktsioon on valmistatud keevitatud alumiiniumist. Teised roostekindlad komponendid (näiteks pritsmekaitse) on valmisatud erilisest läbipaistvast polüestrist, reguleerratas roostevabast terasest.