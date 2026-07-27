Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22
Mobiilne, püsikiirusega tolmueemaldussüsteem ID 130/22 sobib suurte koguste peene laastu ja terviseohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Seadmel on vastupidav ja hooldussõbralik disain.
Tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. See 2,2 kW nimivõimsuse ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga kolmefaasiline mobiilne seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Selle vastupidav ja hooldussõbralik disain vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise põhinõuetele. Manuaalne raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit lihtsalt ja ergonoomiliselt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on sellel vastavalt DGUV sertifikaadile puidutolmu sertifikaat H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.
Omadused ja tulu
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseksM-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamataLangetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoksTolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vaakum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Konteineri maht (l)
|170
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|9
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 140
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|158
|Kaal, sh pakend (kg)
|163
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Seadmed
- Filtrid: Kassettfilter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL > 0,1 mg/m³)
- Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks