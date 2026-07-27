Tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. See 2,2 kW nimivõimsuse ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga kolmefaasiline mobiilne seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Selle vastupidav ja hooldussõbralik disain vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise põhinõuetele. Manuaalne raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit lihtsalt ja ergonoomiliselt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on sellel vastavalt DGUV sertifikaadile puidutolmu sertifikaat H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.