Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22

Mobiilne, püsikiirusega tolmueemaldussüsteem ID 130/22 sobib suurte koguste peene laastu ja terviseohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Seadmel on vastupidav ja hooldussõbralik disain.

Tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. See 2,2 kW nimivõimsuse ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga kolmefaasiline mobiilne seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Selle vastupidav ja hooldussõbralik disain vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise põhinõuetele. Manuaalne raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit lihtsalt ja ergonoomiliselt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on sellel vastavalt DGUV sertifikaadile puidutolmu sertifikaat H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22: Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vaakum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Konteineri maht (l) 170
Nimisisendvõimsus (kW) 2,2
Imemise tüüp Elektriline
Filtri pind (m²) 9
Konnektor, nominaaldiameeter ID 140
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 158
Kaal, sh pakend (kg) 163
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 790 x 1580

Seadmed

  • Filtrid: Kassettfilter
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL > 0,1 mg/m³)
  • Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks
Lisatarvikud