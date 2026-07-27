Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm

Mobiilne kolmefaasiline tolmueemaldussüsteem ID 130/22 koos imihaardega suurte koguste peene laastu ja terviseohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Vastupidav ja hooldussõbralik disain.

Imihaardega tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ja see on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Kolmefaasiline 2,2 kW seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Tänu vastupidavale disainile vastab see tööstuslikele nõuetele. Imihaar on varustatud gaasiamortisaatoritega ja väliste liigenditega, mis laiendavad tööraadiust kuni 3 meetrini. Manuaalne raputusmehhanism puhastab kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga utiliseerimise.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm: Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vaakum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Konteineri maht (l) 170
Nimisisendvõimsus (kW) 2,2
Imemise tüüp Elektriline
Filtri pind (m²) 9
Konnektor, nominaaldiameeter ID 140
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 182
Kaal, sh pakend (kg) 182,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 780 x 1580
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL > 0,1 mg/m³)
  • Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks
Lisatarvikud