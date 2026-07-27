Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 with arm
Mobiilne kolmefaasiline tolmueemaldussüsteem ID 130/22 koos imihaardega suurte koguste peene laastu ja terviseohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Vastupidav ja hooldussõbralik disain.
Imihaardega tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ja see on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Kolmefaasiline 2,2 kW seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Tänu vastupidavale disainile vastab see tööstuslikele nõuetele. Imihaar on varustatud gaasiamortisaatoritega ja väliste liigenditega, mis laiendavad tööraadiust kuni 3 meetrini. Manuaalne raputusmehhanism puhastab kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga utiliseerimise.
Omadused ja tulu
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseksM-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamataLangetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoksTolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vaakum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Konteineri maht (l)
|170
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|9
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 140
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|182
|Kaal, sh pakend (kg)
|182,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL > 0,1 mg/m³)
- Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks