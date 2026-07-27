Imihaardega tolmueemaldussüsteemil ID 130/22 on võimas ja energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ja see on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Kolmefaasiline 2,2 kW seade on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (TLV > 0,1 mg/m³) imemiseks. Tänu vastupidavale disainile vastab see tööstuslikele nõuetele. Imihaar on varustatud gaasiamortisaatoritega ja väliste liigenditega, mis laiendavad tööraadiust kuni 3 meetrini. Manuaalne raputusmehhanism puhastab kompaktfiltrit, samas kui langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga utiliseerimise.