Kulumiskindla külgkanal-puhuriga kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap M Z22 sobib ideaalselt pidevaks kasutuseks ja sellel on liides, mis võimaldab seda kasutada kõikide standardsete masina juhtsüsteemidega. Töökindel tööstuslik tolmuimeja on ette nähtud kasutamiseks tootmisaladel ja tootmismasinate puhastamiseks ATEX tsoonis 22. Masinat võib kasutada ka aladel, kus on tervisele ohtlikku tolmuklassi M tolmu, või väga rangete hügieeninõuetega aladel.