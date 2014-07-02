Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap M Z22

Kulumiskindla külgkanal-puhuriga kompaktne tööstuslik tolmuimeja pidevaks kasutamiseks (nt tootmises). Peene M-klassi tolmu (ATEX tsoon 22) ja hügieenitundlike alade puhastamiseks.

Kulumiskindla külgkanal-puhuriga kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap M Z22 sobib ideaalselt pidevaks kasutuseks ja sellel on liides, mis võimaldab seda kasutada kõikide standardsete masina juhtsüsteemidega. Töökindel tööstuslik tolmuimeja on ette nähtud kasutamiseks tootmisaladel ja tootmismasinate puhastamiseks ATEX tsoonis 22. Masinat võib kasutada ka aladel, kus on tervisele ohtlikku tolmuklassi M tolmu, või väga rangete hügieeninõuetega aladel.

Omadused ja tulu
Plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Külgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
  • Filtri selge ja kompaktne disain.
  • Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Vaakum (mbar/kPa) 250 / 25
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,9
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 95
Kaal, sh pakend (kg) 95,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 1240

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
