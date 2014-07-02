Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap M Z22
Kulumiskindla külgkanal-puhuriga kompaktne tööstuslik tolmuimeja pidevaks kasutamiseks (nt tootmises). Peene M-klassi tolmu (ATEX tsoon 22) ja hügieenitundlike alade puhastamiseks.
Kulumiskindla külgkanal-puhuriga kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap M Z22 sobib ideaalselt pidevaks kasutuseks ja sellel on liides, mis võimaldab seda kasutada kõikide standardsete masina juhtsüsteemidega. Töökindel tööstuslik tolmuimeja on ette nähtud kasutamiseks tootmisaladel ja tootmismasinate puhastamiseks ATEX tsoonis 22. Masinat võib kasutada ka aladel, kus on tervisele ohtlikku tolmuklassi M tolmu, või väga rangete hügieeninõuetega aladel.
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoksPlahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKülgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
- Filtri selge ja kompaktne disain.
- Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vaakum (mbar/kPa)
|250 / 25
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,9
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|95
|Kaal, sh pakend (kg)
|95,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 1240
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei