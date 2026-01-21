Elektriline põrandahari EB 30/1 Li-Ion
Kärcher on välja töötanud esimese akutoitel elektriharja professionaalseks kasutamiseks: EB 30/1 Li-Ion. Sellel uuel masinal on lihtsasti vahetatav rullhari ja lihtsasti eemaldatav mustusekonteiner – see on kui hari ja prügikühvel kaks-ühes. Elektriharja saab kasutada kõvade põrandapindade ja vaipade kiireks, vaikseks (56 dB(A)) ja usaldusväärseks puhastamiseks ka tööpäeva vältel.
Harja EB 30/1 Li-Ion saab sisse ja välja lülitada mugava jalglüliti abil. Lapiku disainiga (90 mm) masin mahub nii radiaatorite kui ka madala mööbli alla ning eemaldab tolmu kuni 2 mm kauguselt seinast. Teleskoopkäepidet saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele ning liigutada kõikidesse suundadesse tänu universaalse ühenduslüli abil. Tööpauside ajal saab seadme lukustada püstisesse asendisse. Kuna hari EB 30/1 Li-Ion töötab juhtmevabalt, saab selle kohe kiirelt kasutusse võtta. Elektrihari töötab ühe laadimiskorraga vaipadel umbes 30 minutit ja kõvadel põrandapindadel 45 minutit. Seejärel tuleb aku laadida või kasutada vahetusakut. Valikuliselt tellitava kiirlaadijaga saab laadimisaja vähendada 3 tunnilt 90 minutile. Lisaakud võimaldavad seadmega katkestamatult töötada.
Omadused ja tulu
Akude lihtne vahetamineVõimas liitiumioonaku, mida on lihtne eemaldada ja vahetada ühe sammuga.
Harja vahetamine ilma tööriistadeta.Rullharja saab eemaldada ilma tööriistadeta ning seejärel on võimalik hari lihtsa vaevaga puhastada.
KiirlaadijaLühike laadimisaeg, pikk tööiga: laeb akud täielikult vähem kui kahe tunniga.
Mustusepaaki on lihtne eemaldada ja tagasi paigaldada
- Kiire ja lihtne tühjendamine mustusega kokku puutumata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius (mm)
|300
|Konteineri maht (l)
|1
|Helirõhutase (dB(A))
|56
|Väljundi võimsus (A)
|1,8
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|7,2
|Aku mahutavus
|(2,5 Ah)
|Aku tööaeg kõvadel põrandatel (min)
|51
|Aku tööaeg vaipadel (min)
|41
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Kiirlaadija, BC 1/1.8
- Rullhari, standardne
- Sanga ja teleskoopkäepidemega hari
- Jäätmekonteiner
Lisatarvikud
