Elektriline põrandahari EB 30/1 Li-Ion

Kärcher on välja töötanud esimese akutoitel elektriharja professionaalseks kasutamiseks: EB 30/1 Li-Ion. Sellel uuel masinal on lihtsasti vahetatav rullhari ja lihtsasti eemaldatav mustusekonteiner – see on kui hari ja prügikühvel kaks-ühes. Elektriharja saab kasutada kõvade põrandapindade ja vaipade kiireks, vaikseks (56 dB(A)) ja usaldusväärseks puhastamiseks ka tööpäeva vältel.