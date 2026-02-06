LVS 1/2 Bp

Omadused ja tulu
LVS 1/2 Bp: Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidav
LVS 1/2 Bp: Silmapaistvad puhastustulemused
LVS 1/2 Bp: Äärmiselt tõhus HEPA 13 filter
Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest. Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
Sobib mitmeks kasutusotstarbeks
Seinakinnitus
  • Ruumisäästev ja lihtne hoiustada
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
  • Aku tööaja praktiline kuvamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 0,35
Konteineri materjal Plastmass
Helirõhutase (dB(A)) 72
Õhuvoolu hulk (l/s) 15
Nimijõudlus (W) 350
Vaakum (mbar/kPa) 220 / 22
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / u. 80 (5,0 Ah) Tugev režiim: / u. 28 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / u. 40 (2,5 Ah) Tugev režiim: / u. 14 (2,5 Ah)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 3,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 186 x 250 x 1150

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Torude kogus: 1 tk.
  • Liikuv põrandaotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Mootori kaitsefilter
  • HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
  • Seinakinnitus

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
LVS 1/2 Bp
Kasutusvaldkonnad
  • Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
  • Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
  • Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
  • Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
  • Disainitud spetsiaalselt autosalongide põhjalikuks puhastamiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.