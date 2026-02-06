LVS 1/2 Bp
Omadused ja tulu
Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidav
Silmapaistvad puhastustulemused
Äärmiselt tõhus HEPA 13 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest. Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
Sobib mitmeks kasutusotstarbeks
Seinakinnitus
- Ruumisäästev ja lihtne hoiustada
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|0,35
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|15
|Nimijõudlus (W)
|350
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / u. 80 (5,0 Ah) Tugev režiim: / u. 28 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / u. 40 (2,5 Ah) Tugev režiim: / u. 14 (2,5 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Torude kogus: 1 tk.
- Liikuv põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- Seinakinnitus
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
Kasutusvaldkonnad
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
- Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
- Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
- Disainitud spetsiaalselt autosalongide põhjalikuks puhastamiseks
Lisatarvikud
