Töö- ja löögikindlal Kärcheri kuivtolmuimejal T 12/1 on nutikalt võimas mootor, õhuvoolusüsteem ja 6-suunaline filtreerimissüsteem, mis tagavad ühtlaselt suure imemisvõimsuse ka siis, kui tolmukott on täis. Tööintervallid on pikemad, samas kui hooldusele kuluv aeg ja kulud on väiksemad. Masinat saab mugavalt kasutada jalglüliti abil, sellel on imivooliku nutikas ja ohutu sissetõmbesüsteem, kui juhe on pinges, 2 kummiratast ja rullikut, mis tagavad eriti sujuva manööverdatavuse ning ergonoomiline deltakujuline käepide, et tagada seadme mugav kasutus ka pikkade tööintervallide ajal. Seetõttu on mudel T 12/1 ideaalne professionaalsetele koristusteenuste pakkujatele, kontoritesse, toitlustusteenuse pakkujatele ja jaekaubandusse. Tänu väiksele töömürale saab seda kasutada ka haiglates ja hotellides mistahes hetkedel. Seadmel asuv integreeritud juhtmehoidik, väljatõmmatav hingedel konks ja põrandaotsaku parkimisasend lisavad masinale veelgi kasutusmugavust. Maksimaalse hügieeni saavutamiseks on mudel T 12/1 soovi korral saadaval ka tõhusa HEPA filtriga.