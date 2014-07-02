Kuivtolmuimeja T 12/1
Kärcheri tolmuimeja T 12/1 on äärmiselt mitmekülgne, töö- ja kallutuskindel ning suurepärase imemisvõimsusega. See on eriti vaikne ja hästi manööverdatav masin, millele saab soovi korral soetada HEPA filtri.
Töö- ja löögikindlal Kärcheri kuivtolmuimejal T 12/1 on nutikalt võimas mootor, õhuvoolusüsteem ja 6-suunaline filtreerimissüsteem, mis tagavad ühtlaselt suure imemisvõimsuse ka siis, kui tolmukott on täis. Tööintervallid on pikemad, samas kui hooldusele kuluv aeg ja kulud on väiksemad. Masinat saab mugavalt kasutada jalglüliti abil, sellel on imivooliku nutikas ja ohutu sissetõmbesüsteem, kui juhe on pinges, 2 kummiratast ja rullikut, mis tagavad eriti sujuva manööverdatavuse ning ergonoomiline deltakujuline käepide, et tagada seadme mugav kasutus ka pikkade tööintervallide ajal. Seetõttu on mudel T 12/1 ideaalne professionaalsetele koristusteenuste pakkujatele, kontoritesse, toitlustusteenuse pakkujatele ja jaekaubandusse. Tänu väiksele töömürale saab seda kasutada ka haiglates ja hotellides mistahes hetkedel. Seadmel asuv integreeritud juhtmehoidik, väljatõmmatav hingedel konks ja põrandaotsaku parkimisasend lisavad masinale veelgi kasutusmugavust. Maksimaalse hügieeni saavutamiseks on mudel T 12/1 soovi korral saadaval ka tõhusa HEPA filtriga.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 13 filterValikuline HEPA filter tagab heitõhu, milles ei ole mustuse osakesi ja mis on hügieeniliselt puhas. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest. Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
Seadmel olev juhtme hoidikToitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Peafiltri kottSuur pestav peafilter tolmu optimaalseks eraldamiseks. Masinat on võimalik kasutada koos tolmukotiga või ilma.
Väga ergonoomiline
- Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|12
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Kaabli materjal
|PVC
|Kaabli värv
|Kollane
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 1 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Nailon
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Kaablikonks
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada kontorites, arstikabinettides ja advokaadibüroodes
- Koristamiseks restoranides, sööklates ja jaekaubanduses
- Sobib müratundlikesse kohtadesse, näiteks haiglatesse, koolidesse ja hotellidesse
