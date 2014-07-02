Kuivtolmuimeja T 15/1
Kuivtolmuimejaga T 15/1 moderniseerime oma olemasolevat kuivtolmuimejate tootevalikut ettevõtetele ja võtame selle olulise turusegmendi uuesti kasutusele tippklassi mudeliga.
See eriti vaikne masin on väga ergonoomiline tänu täielikult integreeritud imemisvoolikule, toitejuhtmele ja tarvikutele, põrandaotsiku kahele parkimisasendile, esmaklassilisele imemisjõudlusele ja suurele tööraadiusele.
Omadused ja tulu
Painduv kaabelEriti painduv, vastupidav ja kauakestev Highflex toitekaabel. Selle saab kerida ümber masina või riputada juhtmekonksule.
Tarvikute integreeritud hoiukohtSeadme tagaosas asub lisatarvikute hoidik, mistõttu on tarvikud alati kiirelt kättesaadavad.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuseSeadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Peafiltri kott
- Pestavast nailonist valmistatud suur peafilter, et tagada tolmu optimaalne eraldamine. Kasutamiseks kas filtrikotiga või ilma.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|15
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|15
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Imemishari
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Kaablikonks
- Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Lisatarvikud
