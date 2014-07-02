Kuivtolmuimeja T 15/1

Kuivtolmuimejaga T 15/1 moderniseerime oma olemasolevat kuivtolmuimejate tootevalikut ettevõtetele ja võtame selle olulise turusegmendi uuesti kasutusele tippklassi mudeliga.

See eriti vaikne masin on väga ergonoomiline tänu täielikult integreeritud imemisvoolikule, toitejuhtmele ja tarvikutele, põrandaotsiku kahele parkimisasendile, esmaklassilisele imemisjõudlusele ja suurele tööraadiusele.

Omadused ja tulu
Kuivtolmuimeja T 15/1: Painduv kaabel
Painduv kaabel
Eriti painduv, vastupidav ja kauakestev Highflex toitekaabel. Selle saab kerida ümber masina või riputada juhtmekonksule.
Kuivtolmuimeja T 15/1: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Seadme tagaosas asub lisatarvikute hoidik, mistõttu on tarvikud alati kiirelt kättesaadavad.
Kuivtolmuimeja T 15/1: Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Peafiltri kott
  • Pestavast nailonist valmistatud suur peafilter, et tagada tolmu optimaalne eraldamine. Kasutamiseks kas filtrikotiga või ilma.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toiteallikas (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vaakum (mbar/kPa) 220 / 22
Õhuvoolu hulk (l/s) 43
Nimijõudlus (W) 700
Konteineri maht (l) 15
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 15
Helirõhutase (dB(A)) 60
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,1
Kaal, sh pakend (kg) 11,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Teras, kroomitud
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Polstriotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Imemishari
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter
  • Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

  • Konteineri materjal: Plastmass
  • Seadmel asuv kaablihoidik
  • Kaablikonks
  • Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
  • Tarvikute integreeritud hoiukoht
