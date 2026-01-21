Kuivtolmuimeja T 7/1 Classic
Kerge ja ergonoomiline: standardvarustusse kuuluva fliisfiltriga tolmuimeja T 7/1 Classic on väga kulutõhus, suure imemisvõimsusega ja juhtmehoidikuga varustatud algtaseme tolmuimeja.
Kompaktsel tolmuimejal T 7/1 Classic on tänu võimsale, 850-vatisele mootorile väga suur imemisvõimsus: 23,0 kPa. Võimsusele vaatamata on tolmuimeja meeldivalt vaikne, kuna selle helitugevus on vaid 63 db(A). Masin on varustatud 2 m pikkuse imemisvoolikuga ning kaalub vaid 3,5 kg. Tänu ergonoomilise kumerusega voolikule on masinaga väga kerge töötada ka pikemate perioodide jooksul. Tolmuimejal on suurepärase manööverdatavuse tagamiseks kaks fikseeritud ratast ja kaks juhtrullikut. Masinat ümbritsev põrkeraud ei lase löögikindlal 7,5-liitrisel tolmumahutil mööblit ega muid esemeid kahjustada. Tolmuimeja T7/1 Classic standardkomplekti kuulub fliisfilter.
Omadused ja tulu
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.
Permanentne põhifiltrikorvValmistatud tugevast fliisist. Jätkusuutlik: käsitsi pestav temperatuuril 30 °C.
Silmapaistev imemisvõimsusProfessionaalne kvaliteet. Hea hinna/jõudluse suhe.
Kaablikonks
- Toitekaabli lihtne hoiustamine.
- Kaabli turvaline kinnitus transpordi ajal.
Tugev põrkeraud
- Kaitseb mööblit, seinu ja masinat kahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|7
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Kaablikonks
Kasutusvaldkonnad
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
