Kompaktsel tolmuimejal T 7/1 Classic on tänu võimsale, 850-vatisele mootorile väga suur imemisvõimsus: 23,0 kPa. Võimsusele vaatamata on tolmuimeja meeldivalt vaikne, kuna selle helitugevus on vaid 63 db(A). Masin on varustatud 2 m pikkuse imemisvoolikuga ning kaalub vaid 3,5 kg. Tänu ergonoomilise kumerusega voolikule on masinaga väga kerge töötada ka pikemate perioodide jooksul. Tolmuimejal on suurepärase manööverdatavuse tagamiseks kaks fikseeritud ratast ja kaks juhtrullikut. Masinat ümbritsev põrkeraud ei lase löögikindlal 7,5-liitrisel tolmumahutil mööblit ega muid esemeid kahjustada. Tolmuimeja T7/1 Classic standardkomplekti kuulub fliisfilter.