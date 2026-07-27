850 W võimsusega kompaktne kuivtolmuimeja T 7/1 Classic tekitab muljetavaldava alarõhu 23,0 kPa. Tolmuimeja on meeldivalt vaikne, müratasemega vaid 63 dB(A). Masinal on 2,0 meetri pikkune imivoolik ja see on väga kerge, kaaludes vaid 3,5 kilogrammi. Ergonoomiline põlv võimaldab pikka aega väsimatult töötada. Kuivtolmuimeja head liikumisomadused tagab šassii, millel on 2 fikseeritud ratast ja 2 juhtrullikut. Ümbritsev põrkeraud kindlustab, et löögikindel 7,5-liitrine mahuti ei kahjustaks mööblit ega muid esemeid. T 7/1 Classic on standardvarustuses varustatud fliisist filtrikotiga.