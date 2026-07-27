Kuivtolmuimeja T 7/1 Classic
Kerge ja ergonoomiline: standardvarustuses fliisist filtrikotiga T 7/1 Classic on hea hinna ja kvaliteedi suhtega baasklassi tolmuimeja, millel on suur imemisvõimsus ja kaablihoidik.
850 W võimsusega kompaktne kuivtolmuimeja T 7/1 Classic tekitab muljetavaldava alarõhu 23,0 kPa. Tolmuimeja on meeldivalt vaikne, müratasemega vaid 63 dB(A). Masinal on 2,0 meetri pikkune imivoolik ja see on väga kerge, kaaludes vaid 3,5 kilogrammi. Ergonoomiline põlv võimaldab pikka aega väsimatult töötada. Kuivtolmuimeja head liikumisomadused tagab šassii, millel on 2 fikseeritud ratast ja 2 juhtrullikut. Ümbritsev põrkeraud kindlustab, et löögikindel 7,5-liitrine mahuti ei kahjustaks mööblit ega muid esemeid. T 7/1 Classic on standardvarustuses varustatud fliisist filtrikotiga.
Omadused ja tulu
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.
Permanentne põhifiltrikorvValmistatud tugevast fliisist. Jätkusuutlik: käsitsi pestav temperatuuril 30 °C.
Silmapaistev imemisvõimsusProfessionaalne kvaliteet. Hea hinna/jõudluse suhe.
Kaablikonks
- Toitekaabli lihtne hoiustamine.
- Kaabli turvaline kinnitus transpordi ajal.
Tugev põrkeraud
- Kaitseb mööblit, seinu ja masinat kahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|7
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Kaablikonks
Kasutusvaldkonnad
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
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