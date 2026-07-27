Oma enneolematu töökindluse ja juhtmeta paindlikkusega ainulaadne kogu maailmas: Kärcheri juhtmeta tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp Adv. Ainsa akutoitel professionaalse tekstiilipesurina turul avaldab Puzzi muljet oma erakordse jõudluse ja maksimaalse liikumisvabadusega vaipade, polstri ja muude tekstiilpindade sügavpuhastusel erinevates sektorites – olgu selleks hotellindus, sõidukite puhastus või hoonete koristus. Hoolimata oma suurest võimsusest on tekstiilipesur Puzzi väga vaikne, mistõttu on seda hea avalikes kohtades kasutada. Tänu oma ergonoomilise disainiga käepidemele on see ka ühe käega kõikjal hõlpsasti ringi kantav. Parimate puhastustulemuste saavutamiseks pihustatakse puhastuslahus surve all sügavale tekstiilikiududesse ja imetakse seejärel kohe koos vabanenud mustusega pinnalt ära. Seadme standardkomplekti kuulub: polstriotsik, pihustusvoolik, põrandaotsik, imitoru, kaks-ühes puhta ja musta vee paak, lisatarvikute integreeritud hoidik jpm. Seadme selle versiooni tellimisel pidage palun meeles, et lisaks seadmele tuleb eraldi tellida ka Kärcheri akuplatvormi Battery Power+ võimas 36 V aku ja sellele sobiv laadija.