Tekstiilipesur Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 koos põrandaotsikuga/polstriotsikuga vaipade/polstrite puhastamiseks süvapesuga. Ideaalne väikestele pindadele. Integreeritud juhtmekonksu ja käsitööriista/imemisvooliku kinnitusega.
Polstri- ja põrandaotsikuga Puzzi 10/1 sobib eriti hästi suuremate ja keskmiste pindade hügieeniliseks puhastamiseks. 1 baari suuruse piserdusrõhuga kannab süvapesuseade hoolt tekstiilpindade säästva sügavpuhastuse eest ja annab eriti polstrite ja vaipkatete puhastamisel veenvaid tulemusi. Tänu kitsale põrandaotsikule sobib seade suurepäraselt ka kitsamates ruumitingimustes töötamiseks. Ning tänu painduvale kummiraaklile saab muretult puhastada ka möbleeritud pindasid. Süvapesuseade on varustatud integreeritud juhtmekonksu ja käsitööriistade ning imemisvooliku kinnitusega.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedTäiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada. Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Professionaalne kvaliteet: äärmiselt vastupidav ja kauakestevTõhus ja pikaealine pump. Võimas turbiin suurepärase tagasivoolu imemisvõimega. Robustne disain ja põrkeraud kaitsevad masinat löökide ja tõugete eest.
Lai valik vaibapuhastustarvikuidPaindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks. 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga. Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.
Käepärane polstriotsik
- Polstri ja polsterdatud mööbli lihtne, kuid põhjalik puhastamine.
- Täiuslik sõiduki sisemuse puhastamiseks.
- 110 millimeetri laiune otsik pihustus-/imipüstolile kinnitamiseks.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Hoidikud polstriotsiku ja vaibaotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Põrandaotsikuga imitoru hoidik kandesangas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|20 - 25
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 9
|Turbiini võimsus (W)
|1250
|Pumba võimsus (W)
|40
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Polstriotsik
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 2 tk.
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Põrandaotsik: 240 mm
- Pihustus/imemispüstol
- D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Tekstiilipesuri toru: 1 tk.
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Sinine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
- Polstri- ja tekstiilpindade puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
- Vaipade ja tekstiilpõrandakatete kiudude sügavpuhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.