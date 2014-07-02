Tekstiilipesur Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: süvapesuseade koos vahuärasti dosaatori, puhastusaine hoidiku, integreeritud juhtmekonksu, käsitööriista/imemisvooliku kinnituse ning pistikupesaga PW 30/1 jaoks suurema pinnavõimsuse saavutamiseks.
Puzzi 10/2 Adv, süvapesuseade, mille piserdusrõhk on 2 baari. Sobib ideaalselt tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu harja rulli PW 30/1 ühendusele toimib Puzzi 10/2 Adv veenvalt ka keskmisest suurematel pindadel. Integreeritud vahuärasti dosaator takistab iseäranis šampooniga töödeldud vaipkatete korral üleliigset vahu teket musta vee konteineris. Vahuärasti dosaator, pesuaine tablettide hoidik, pistikupesa PW 30/1 jaoks, et suurendada pinnavõimsust, integreeritud juhtmekonks ning käsitööriistade ja imamistoru kinnitus.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemused
- Täiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks
- Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada.
- Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Professionaalne kvaliteet: äärmiselt vastupidav ja kauakestev
- Tõhus ja pikaealine pump.
- Võimas turbiin suurepärase tagasivoolu imemisvõimega.
Lai valik vaibapuhastustarvikuid
- Paindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks.
- 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga.
- Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Põrandaotsikuga imitoru hoidik kandesangas.
- Kompaktne ning mugav transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|30 - 45
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|2
|Pihustusrõhk (bar)
|2
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 9
|Turbiini võimsus (W)
|1250
|Pumba võimsus (W)
|80
|Pinge (V)
|220 - 240
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Pistikupesa elektriharjale Professional: PW 30/1
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 2 tk.
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Pesuaine tablettide hoidik
- Kaablikonks
- Põrandaotsik: 240 mm
- Pihustus/imemispüstol
- D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Tekstiilipesuri toru: 1 tk.
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Põrandaotsik, Kollane
Kasutusvaldkonnad
- Vaipade ja tekstiilpõrandakatete kiudude sügavpuhastamiseks
- Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
