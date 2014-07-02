Tekstiilipesur Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: süvapesuseade koos vahuärasti dosaatori, puhastusaine hoidiku, integreeritud juhtmekonksu, käsitööriista/imemisvooliku kinnituse ning pistikupesaga PW 30/1 jaoks suurema pinnavõimsuse saavutamiseks.

Puzzi 10/2 Adv, süvapesuseade, mille piserdusrõhk on 2 baari. Sobib ideaalselt tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu harja rulli PW 30/1 ühendusele toimib Puzzi 10/2 Adv veenvalt ka keskmisest suurematel pindadel. Integreeritud vahuärasti dosaator takistab iseäranis šampooniga töödeldud vaipkatete korral üleliigset vahu teket musta vee konteineris. Vahuärasti dosaator, pesuaine tablettide hoidik, pistikupesa PW 30/1 jaoks, et suurendada pinnavõimsust, integreeritud juhtmekonks ning käsitööriistade ja imamistoru kinnitus.

Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemused
  • Täiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks
  • Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada.
  • Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Professionaalne kvaliteet: äärmiselt vastupidav ja kauakestev
  • Tõhus ja pikaealine pump.
  • Võimas turbiin suurepärase tagasivoolu imemisvõimega.
Lai valik vaibapuhastustarvikuid
  • Paindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks.
  • 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga.
  • Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
  • Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
  • Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
  • Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
  • Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
  • 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Kaablikonks
  • Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
  • Praktiline ja kaitseb kaableid.
  • Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Põrandaotsikuga imitoru hoidik kandesangas.
  • Kompaktne ning mugav transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 30 - 45
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pihustusmäär (l/min) 2
Pihustusrõhk (bar) 2
Puhta/musta vee paak (l) 10 / 9
Turbiini võimsus (W) 1250
Pumba võimsus (W) 80
Pinge (V) 220 - 240
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11,5
Kaal, sh pakend (kg) 16,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 705 x 320 x 435

Scope of supply

  • Pistikupesa elektriharjale Professional: PW 30/1
  • Pesuaine: Tabletid RM 760, 2 tk.
  • Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
  • Pesuaine tablettide hoidik
  • Kaablikonks
  • Põrandaotsik: 240 mm
  • Pihustus/imemispüstol
  • D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
  • Eemaldatav kaks-ühes konteiner
  • Tekstiilipesuri toru: 1 tk.

Seadmed

  • Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
  • Düüsi huulik: Põrandaotsik, Kollane
Kasutusvaldkonnad
  • Vaipade ja tekstiilpõrandakatete kiudude sügavpuhastamiseks
  • Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
  • Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
