Puzzi 10/2 Adv, süvapesuseade, mille piserdusrõhk on 2 baari. Sobib ideaalselt tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu harja rulli PW 30/1 ühendusele toimib Puzzi 10/2 Adv veenvalt ka keskmisest suurematel pindadel. Integreeritud vahuärasti dosaator takistab iseäranis šampooniga töödeldud vaipkatete korral üleliigset vahu teket musta vee konteineris. Vahuärasti dosaator, pesuaine tablettide hoidik, pistikupesa PW 30/1 jaoks, et suurendada pinnavõimsust, integreeritud juhtmekonks ning käsitööriistade ja imamistoru kinnitus.