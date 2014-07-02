Tekstiilipesur Puzzi 30/4
Pihustustolmuimeja Puzzi 30/4 on säästlik puhastuslahendus suurtele vaibapindadele ning muudab puhastuse ergonoomiliseks, pingevabaks ja kiireks.
Müratasemega 66 dB (A) pihustustolmuimeja Puzzi 30/4 on oma klassi kõige vaiksem pihustustolmuimeja ja ideaalne vaikseks puhastuseks. 30-liitrise puhta vee paagiga ja 350 mm laiuse põrandaotsikuga sobib see uuenduslik pihustustolmuimeja eriti hästi suure pindalaga vaipkatete puhastamiseks. Masina ehituses on erilist tähelepanu pööratud ergonoomilisele, pingevabale ja ajasäästlikule puhastamisele. Kontsept Easy Operation ja ergonoomiline püstiasend teevad masina käsitsemise palju kergemaks. Masina käitamise õppimine on sujuv tänu kergelt mõistetavatele piktogrammidele. Musta vee paak on eemaldatav ning käepide ja paagi kuju võimaldavad seda ergonoomiliselt teisaldada. Konteinerit on lihtne puhastada, mistõttu võib seda kasutada ka puhta vee paagi täitmiseks. Masina lühike ettevalmistusaeg aitab säästa aega ja raha. Kuivamisaeg selle masina korral on kuni 30% lühem kui konkureerivatel toodete korral. Seda osaliselt tänu painduvale imemishuulele, mis tagab alati optimaalse imemisnurga. Ootel pihustustolmuimejat Puzzi 30/4 on kerge kanda isegi täidetud puhta vee paagiga, ning selle suured rullrattad teevad teisaldamise mööda treppe lihtsaks.
Omadused ja tulu
Toitepistik pinnapuhastusotsiku PW 30/1 jaoksIntegreeritud pistik võimaldab kasutada lisaharja PW 30/1 ilma täiendava toiteallikata. Kui pistikut ei kasutata, kaitseb seda automaatselt sulguv kate. Hari PW 30/1 suurendab puhastatavat pinda, puhastab pinna pöörleva harja abil ja joondab kiud ühes suunas.
Eemaldatav musta vee paakKaitseks mustuse eest on musta vee paagi käepide kinnitatud väljapoole. Musta vee paaki on lihtne eemaldada ning seda saab kasutada ka puhta vee paagi täitmiseks. Musta vee paagi tagaküljel asuv lühike kirjeldus annab tööprotsessist ülevaate lihtsasti mõistetaval viisil.
Eriti vaikneMüratasemega vaid 66 dB (A) on Puzzi 30/4 vaikseim märgtolmuimeja omataoliste hulgas. Tänu madalale müratasemele saab seda masinat kasutada kõikjal — ka tööajal kontorites ja hotellides. Madal müratase kaitseb seadme kasutajat ja võimaldab pikemaid tööperioode.
Suure mahutavusega paak.
- Isegi siis kui seadme 30-liitirine puhta vee paak on täis, saab tekstiilipesurit Puzzi 30/4 hõlpsasti ka tahapoole kallutades transportida.
- Integreeritud tasemeeindikaator näitab kasutajale puhta vee taset.
- Puhta vee filter kaitseb masinaosasid. Filtrit saab tööriistade abita eemaldada ja puhastada.
Kasutajasõbralik Easy Operation kontseptsioon
- Lihtne valik pöördlülitiga (masin välja, pihustamine, imur, pihustus-imur).
- Selgitavad joonised muudavad kasutamise veelgi lihtsamaks.
- Kergesti ligipääsetav pöördlüliti masina ülaosas.
Ergonoomiline püstine kontseptsioon
- Tänu hästi läbimõeldud masinakontseptsioonile saavad kasutajad töötada väsimatult ja säästa aega.
- Ergonoomiline transport tänu spetsiaalsele paagi geomeetriale ja käepidemele.
Suured transportimisrattad
- Tänu suurtele ratastele on Puzzi 30/4 hõlpsasti manööverdatav, isegi kui see on täiesti täis.
- Sujuvalt liikuvad rattad läbimõõduga 30 cm.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|60 - 75
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|3
|Pihustusrõhk (bar)
|4
|Puhta/musta vee paak (l)
|30 / 15
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|70
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaabli pikkus (m)
|15
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|26
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Pistikupesa elektriharjale Professional: PW 30/1
- Pihustus-/imivoolik: 4 m
- Põrandaotsik: 350 mm
- Pihustus/imemispüstol
- D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
- Tekstiilipesuri toru: 1 tk., 700 mm, Roostevaba teras
Seadmed
- Düüsi huulik: Põrandaotsik, Kollane
