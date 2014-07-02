Müratasemega 66 dB (A) pihustustolmuimeja Puzzi 30/4 on oma klassi kõige vaiksem pihustustolmuimeja ja ideaalne vaikseks puhastuseks. 30-liitrise puhta vee paagiga ja 350 mm laiuse põrandaotsikuga sobib see uuenduslik pihustustolmuimeja eriti hästi suure pindalaga vaipkatete puhastamiseks. Masina ehituses on erilist tähelepanu pööratud ergonoomilisele, pingevabale ja ajasäästlikule puhastamisele. Kontsept Easy Operation ja ergonoomiline püstiasend teevad masina käsitsemise palju kergemaks. Masina käitamise õppimine on sujuv tänu kergelt mõistetavatele piktogrammidele. Musta vee paak on eemaldatav ning käepide ja paagi kuju võimaldavad seda ergonoomiliselt teisaldada. Konteinerit on lihtne puhastada, mistõttu võib seda kasutada ka puhta vee paagi täitmiseks. Masina lühike ettevalmistusaeg aitab säästa aega ja raha. Kuivamisaeg selle masina korral on kuni 30% lühem kui konkureerivatel toodete korral. Seda osaliselt tänu painduvale imemishuulele, mis tagab alati optimaalse imemisnurga. Ootel pihustustolmuimejat Puzzi 30/4 on kerge kanda isegi täidetud puhta vee paagiga, ning selle suured rullrattad teevad teisaldamise mööda treppe lihtsaks.