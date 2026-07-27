Tekstiilipesur Puzzi 8/1 C
Võimas tekstiilipesur polstritelt ja tekstiilpindadelt plekkide eemaldamiseks. Puzzi 8/1 on tekstiilipesur ergonoomilise ja lühikese polstriotsikuga.
Tugev, vastupidav, tõhus: Kärcheri tekstiilipesur Puzzi 8/1 puhastab muljetavaldavalt polstri ja eemaldab tõhusalt tekstiilpindadelt plekid. Kompaktne tekstiilipesur pihustab puhastusvahendi sügavale tekstiilkiududesse ja seejärel eemaldab selle koos sealt välja tõmmatud mustusega. Suurepärane imemisjõudlus tagab ka kiire kuivamise – see on ideaalne koristusprofessionaalide kõrgetele nõudmistele hotelli- ja toitlustussektoris või sõidukite salongi puhastamisel. Lühike polstriotsik tagab kitsaste pindade mugava ja ergonoomilise puhastamise. Tänu väga väikesele kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab tekstiilipesuritt hõlpsasti ühe käega transportida. Suured käe või jalaga juhitavad nupud suurendavad samuti kasutaja mugavust. Seadme kaas ja käsiotsik on läbipaistvad, et määrdunud vesi paremini näha.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedTäiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada. Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsikKäepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega. Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid. Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.
Kerge kaal ja kompaktne, vastupidav disainLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma. Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
- Quick-start juhend lihtsaks kasutamiseks.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kokkupandav kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Suur puhtavee täitmisava
- Mugav, ohutu ja kiiresti puhta veega täidetud.
- Selgelt nähtav maksimumtaseme indikaator.
- Ei leki, kui masinat edasi-tagasi liigutada.
Sisseehitatud panipaik polstriotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Turvaline hoiustamine ka transpordi ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12 - 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|71
|Vaakum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|8 / 7
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|40
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Oranž
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks plekieemalduseks tekstiilpindadelt
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks polstri puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.