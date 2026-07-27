Tugev, vastupidav, tõhus: Kärcheri tekstiilipesur Puzzi 8/1 puhastab muljetavaldavalt polstri ja eemaldab tõhusalt tekstiilpindadelt plekid. Kompaktne tekstiilipesur pihustab puhastusvahendi sügavale tekstiilkiududesse ja seejärel eemaldab selle koos sealt välja tõmmatud mustusega. Suurepärane imemisjõudlus tagab ka kiire kuivamise – see on ideaalne koristusprofessionaalide kõrgetele nõudmistele hotelli- ja toitlustussektoris või sõidukite salongi puhastamisel. Lühike polstriotsik tagab kitsaste pindade mugava ja ergonoomilise puhastamise. Tänu väga väikesele kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab tekstiilipesuritt hõlpsasti ühe käega transportida. Suured käe või jalaga juhitavad nupud suurendavad samuti kasutaja mugavust. Seadme kaas ja käsiotsik on läbipaistvad, et määrdunud vesi paremini näha.