Lihtne kasutada, muljetavaldavad tulemused: harjapea PW 30/1 Kärcheri tekstiilipesurile Puzzi 10/2 avaldab muljet kogu tooteseeria tarvikute hulgas. Kiirelt põrandaotsaku asemele kinnitatav põrandaotsak tagab veelgi paremad ja kiiremad puhastustulemused. Kõigest ühe liigutusega pihustatakse puhastusvahend vaibale, harjatakse rullharja abil sisse, misjärel imetakse kogu mustus masinasse. Lisaks sellele, et harjapea parandab pesuri Puzzi 10/2 puhastustulemusi, võimaldab see ka puhastada kuni 35% suurema pinna.