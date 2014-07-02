Tekstiilipesur PW 30/1
Harjapea PW 30/1, mille saab kinnitada Kärcheri tekstiilipesuri Puzzi 10/2 külge. Pöörlev rullhari muudab puhastusprotsessi intensiivsemaks ja võimaldab puhastada kuni 35% suurema pinna.
Lihtne kasutada, muljetavaldavad tulemused: harjapea PW 30/1 Kärcheri tekstiilipesurile Puzzi 10/2 avaldab muljet kogu tooteseeria tarvikute hulgas. Kiirelt põrandaotsaku asemele kinnitatav põrandaotsak tagab veelgi paremad ja kiiremad puhastustulemused. Kõigest ühe liigutusega pihustatakse puhastusvahend vaibale, harjatakse rullharja abil sisse, misjärel imetakse kogu mustus masinasse. Lisaks sellele, et harjapea parandab pesuri Puzzi 10/2 puhastustulemusi, võimaldab see ka puhastada kuni 35% suurema pinna.
Omadused ja tulu
Pöörlevad harjadMuudab puhastusprotsessi intensiivsemaks ja joondab vaiba kiud.
Täiustatud puhastusvõimeSuurendage puhastatavat pinda kuni 35%.
Läbipaistev vaateakenPesupeal olev kontrollaken võimaldab sisseimetava mustuse taset pidevalt jälgida.
Lihtne kasutada
- Kiire ja lihtne kinnitamine põrandaotsaku asemele.
- Rullharja pöörlemine lihtsustab tööd harjapeaga PW 30/1.
- Lihtne käivitus lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|40 - 55
|Harja mootori võimsus (W)
|60
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 260 x 835
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.