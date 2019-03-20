KÖHIMISE ASEMEL TOLMUIMEMINE

Tolmuimeja headus oleneb selle filtrist

Meie filtrid on kõik esmaklassilised ja mõned isegi ainulaadsed.

Tolm, mis kohe tekkimiskohas eemaldatakse, ei saa ohustada kedagi. Sellist tõhusat tolmu vältimist on võimalik saavutada ainult tolmu imemisega otse tolmeemaldusseadmesse. Kui see pole võimalik, siis võib tolmu siduda, eemaldada seda tolmuimejaga või kasutada sobivat hingamiselundite kaitsevahendit, et vältida tolmu sattumist meie kopsudesse.