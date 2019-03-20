KÖHIMISE ASEMEL TOLMUIMEMINE
Meie kopsud lihtsalt ei ole loodud tegelema peene tolmuga. Veelgi vähem selle suurte kogustega. Peale selle võivad suured kogused tolmu olla äärmiselt ohtlikud. See ongi põhjus, miks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on kolmas kõige sagedamini esinev haigus. Ravi maksab mitu miljardit eurot. Kui palju su tervis sinu jaoks väärt on?
Tolmuimeja headus oleneb selle filtrist
Meie filtrid on kõik esmaklassilised ja mõned isegi ainulaadsed.
Tolm, mis kohe tekkimiskohas eemaldatakse, ei saa ohustada kedagi. Sellist tõhusat tolmu vältimist on võimalik saavutada ainult tolmu imemisega otse tolmeemaldusseadmesse. Kui see pole võimalik, siis võib tolmu siduda, eemaldada seda tolmuimejaga või kasutada sobivat hingamiselundite kaitsevahendit, et vältida tolmu sattumist meie kopsudesse.
Tipptase igas klassis
Tolmuimeja ohutuse suurendamiseks pole kunagi varem kasutatud värve. Meie filtrid on värvikoodiga, mis näitab nende kasutusvaldkonda. Pruun tähendab puidukiutolmu. Punane tähendab HEPA-filtrit. Must tähendab raskes režiimis töötamist. Sinine tähendab universaalset kasutamist. Roheline näitab kuiva tolmu ja suurt kulusäästlikkust.
Kassettfilter Wood (Puit)
Meie kaubamärgiga uus kassettfilter sobib kõigisse uutesse ühe mootoriga Kärcheri Tact tolmuimejatesse. Kaheksa PTFE-pinnakattega kassetti töötavad tõhusalt igat liiki puidukiudude tolmu imemisel. Garanteeritud tolmueraldusmäär: 99,9%.
- Võimaldab esimest korda eemaldada puidukiutolmu tolmuimejaga ilma filtrikotita.
- Suur imemisvõimsus on garanteeritud (ei ummistu!).
- Niiskus- ja mädanemiskindel.
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Safety/HEPA
Esimene puhastatav H-filter märg- ja kuivtolmuimejatele. Üheetapiline filter, mis on saadaval ainult Kärcherilt. Garanteeritud tolmueraldusmäär: 99,995% (HEPA).
- Sobib tervist kahjustava ja plahvatusohtliku tolmu imemiseks.
- Uus PTFE H filter on esimene puhastatav H-filter turul. Võimaldab imeda suuri koguseid peenikest tolmu ilma filtrikotita.
- Ohtliku tolmu imemiseks on nõutav turvaline filtrikomplekt või utiliseerimiskott.
Tolmuklass: H
Lapik kurdfilter Ultimate
Meie PTFE filter on parim filtreerimislahendus rakendustele, mis tekitavad palju tolmu, näiteks värske betooni lihvimine või töötamine tooneritega. Filtrit võib kasutada kõigis ühe mootoriga mudelites NT Tact ja Ap. Garanteeritud tolmueraldusmäär: 99,9%.
- Niiskus- ja mädanemiskindel.
- Veelgi kulutõhusam tänu filtri pikemale kasutuseale.
- Suur imemisvõimsus on garanteeritud (ei ummistu!)
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Wet & Dry
Need PES-filtrid (standardvarustus meie uutes NT Tact tolmuimejates) tagavad esmaklassilised tulemused nii märg- kui ka kuivpuhastusel. Garanteeritud tolmueraldusmäär: 99,9%.
- Niiskus- ja mädanemiskindel.
- Veelgi kulutõhusam tänu filtri pikemale kasutuseale.
- Sobib ideaalselt tolmuimeja sagedaseks ümberlülitamiseks märg- ja kuivpuhastuse vahel.
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Dry
Need paberfiltrid on ideaalne valik kuivpuhastuse puhul, samuti hinna tähenduses. Filtreid võib kasutada kõigis ühe mootoriga mudelites NT Tact ja Ap. Garanteeritud tolmueraldusmäär: 99,9%.
- Suur peene tolmu imemisvõimsus.
- Väga hea tolmu kinnipidamisvõime.
- Filtrit tuleb pärast vedelike imemist kuivatada!
Tolmuklass: M + L