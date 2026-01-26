Väike, võimas, kindel, äärmiselt mitmekülgne ja kerge nagu sulg: Meie NT 22/1 Ap märg- ja kuivtolmuimeja tagab muljetavaldavad tulemused kergetel ja mõõdukatel puhastustöödel erinevates ärivaldkondades. Tänu poolautomaatsele filtri puhastussüsteemile ja veekindlale PES-kassettfiltrile saab see vaevata hakkama tolmu, jämedama mustuse ja ka vedelikega. Imemisvooliku ühendusotsak, mis on kinnitatud seadmepea külge, lubab konteineri sisu maksimaalselt ära kasutada. Tänu väga kompaktsetele mõõtmetele ja madalale kaalule on seadet lihtne kasutada ning kerge ja mugav liigutada.