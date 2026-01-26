Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap
Kompaktne, samas uskumatult võimas madalama hinnaklassi märg- ja kuivtolmuimeja. Tänu selle väiksele kaalule on NT 22/1 Ap ideaalne mobiilseks kasutuseks
Väike, võimas, kindel, äärmiselt mitmekülgne ja kerge nagu sulg: Meie NT 22/1 Ap märg- ja kuivtolmuimeja tagab muljetavaldavad tulemused kergetel ja mõõdukatel puhastustöödel erinevates ärivaldkondades. Tänu poolautomaatsele filtri puhastussüsteemile ja veekindlale PES-kassettfiltrile saab see vaevata hakkama tolmu, jämedama mustuse ja ka vedelikega. Imemisvooliku ühendusotsak, mis on kinnitatud seadmepea külge, lubab konteineri sisu maksimaalselt ära kasutada. Tänu väga kompaktsetele mõõtmetele ja madalale kaalule on seadet lihtne kasutada ning kerge ja mugav liigutada.
Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdudMasinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastussüsteemPoolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.
Veekindel PES kassettfilterVõimalik lihtsasti ümber vahetada märjapuhastuse režiimi kuivale, ilma et vaja oleks esmalt kuivatada PES kassettfiltrit. Pestav PES filter.
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
- Kergendab kogu mahuti mahu kasutamist.
- Säästab aega, sest mahutit pole vaja nii sageli tühjendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
Seadmed
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
