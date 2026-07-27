Kärcheri 90. juubeli puhul: väike, võimas, usaldusväärne, äärmiselt mitmekülgne. Meie must NT 22/1 Ap L juubeli erimudeli märg ja kuivtolmuimeja pakub muljetavaldavaid tulemusi kerge ja mõõduka puhastustöö puhul erinevates kommertsotstarbelistes rakendustes. Poolautomaatne filtrite puhastamise süsteem ja niiskuskindel PES-kassettfilter võimaldavad sellega vaevata toime tulla tolmu, jämeda mustuse ja vedelikega. Imemisvoo ühendus, mis on otse seadme pea külge kinnitatud, võimaldab konteineri mahu maksimaalset kasutamist. Selle väga kompaktne suurus ja madal kaal muudavad seadme, mida on lihtne kasutada, mugavaks ja lihtsaks transportimiseks. Ainult Aastapäeva väljaande tarnimises sisalduvad: 10 rebimiskindlat fleece-filtrikotti.