Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Kompaktne, kuid uskumatult võimas algtaseme märg ja kuivtolmuimeja. Must NT 22/1 Ap L juubeli erimudel on ideaalne kaasaskantavaks kasutamiseks.
Kärcheri 90. juubeli puhul: väike, võimas, usaldusväärne, äärmiselt mitmekülgne. Meie must NT 22/1 Ap L juubeli erimudeli märg ja kuivtolmuimeja pakub muljetavaldavaid tulemusi kerge ja mõõduka puhastustöö puhul erinevates kommertsotstarbelistes rakendustes. Poolautomaatne filtrite puhastamise süsteem ja niiskuskindel PES-kassettfilter võimaldavad sellega vaevata toime tulla tolmu, jämeda mustuse ja vedelikega. Imemisvoo ühendus, mis on otse seadme pea külge kinnitatud, võimaldab konteineri mahu maksimaalset kasutamist. Selle väga kompaktne suurus ja madal kaal muudavad seadme, mida on lihtne kasutada, mugavaks ja lihtsaks transportimiseks. Ainult Aastapäeva väljaande tarnimises sisalduvad: 10 rebimiskindlat fleece-filtrikotti.
Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdudMasinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastus ApOptimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.
Veekindel PES kassettfilterLihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
- Kergendab kogu mahuti mahu kasutamist.
- Säästab aega, sest mahutit pole vaja nii sageli tühjendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
Seadmed
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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