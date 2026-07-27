Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

Kompaktne, kuid uskumatult võimas algtaseme märg ja kuivtolmuimeja. Must NT 22/1 Ap L juubeli erimudel on ideaalne kaasaskantavaks kasutamiseks.

Kärcheri 90. juubeli puhul: väike, võimas, usaldusväärne, äärmiselt mitmekülgne. Meie must NT 22/1 Ap L juubeli erimudeli märg ja kuivtolmuimeja pakub muljetavaldavaid tulemusi kerge ja mõõduka puhastustöö puhul erinevates kommertsotstarbelistes rakendustes. Poolautomaatne filtrite puhastamise süsteem ja niiskuskindel PES-kassettfilter võimaldavad sellega vaevata toime tulla tolmu, jämeda mustuse ja vedelikega. Imemisvoo ühendus, mis on otse seadme pea külge kinnitatud, võimaldab konteineri mahu maksimaalset kasutamist. Selle väga kompaktne suurus ja madal kaal muudavad seadme, mida on lihtne kasutada, mugavaks ja lihtsaks transportimiseks. Ainult Aastapäeva väljaande tarnimises sisalduvad: 10 rebimiskindlat fleece-filtrikotti.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Veekindel PES kassettfilter
Veekindel PES kassettfilter
Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
  • Kergendab kogu mahuti mahu kasutamist.
  • Säästab aega, sest mahutit pole vaja nii sageli tühjendada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 72
Vaakum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteineri maht (l) 22
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1300
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 6
Helirõhutase (dB(A)) 71
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,7
Kaal, sh pakend (kg) 8,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Filtrikottide kogus: 10 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES

Seadmed

  • Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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