Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further on piiratud väljaandega musta värvi märg- ja kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 50% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja on varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega: 10 fliisist filtrikotti.
Piiratud väljaandega musta värvi märg- ja kuivtolmuimeja NT 22/1 Ap L Go!Further, mis on valmistatud 50 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Väike, võimas, usaldusväärne, erakordselt mitmekülgne ja kerge kui sulg. See muudab seadme ideaalseks kergeteks kuni keskmise raskusega puhastustöödeks erinevates ärilistes kasutusvaldkondades. Tolmu, jämedat mustust ja vedelikke saab hõlpsalt imeda tänu poolautomaatsele filtripuhastusele kombineerituna niiskuskindla PES-kassettfiltriga. Kuna imivooliku ühendus on integreeritud otse masina peasse, kasutatakse mahuti mahtu optimaalselt. Selle väga kompaktsed mõõtmed ja väike kaal võimaldavad masinat mugavalt ja lihtsalt transportida, lisaks on seda väga lihtne käsitseda.
Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdudMasinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastus ApOptimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.
Jätkusuutlikkuse omadusedDisain 50% ringlussevõetud plastikust¹⁾. Niiskuskindel PES-kassettfilter: pestav ja võimaldab imemist ilma filtrikotita. Poolautomaatne filtripuhastus Ap filtri pikema tööea tagamiseks.
Veekindel PES kassettfilter
- Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel.
- PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist.
- Pestav PES-kassettfilter.
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
- Kergendab kogu mahuti mahu kasutamist.
- Säästab aega, sest mahutit pole vaja nii sageli tühjendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Nimivõimsus (W)
|max. 1300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
Seadmed
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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