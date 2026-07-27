Piiratud väljaandega musta värvi märg- ja kuivtolmuimeja NT 22/1 Ap L Go!Further, mis on valmistatud 50 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Väike, võimas, usaldusväärne, erakordselt mitmekülgne ja kerge kui sulg. See muudab seadme ideaalseks kergeteks kuni keskmise raskusega puhastustöödeks erinevates ärilistes kasutusvaldkondades. Tolmu, jämedat mustust ja vedelikke saab hõlpsalt imeda tänu poolautomaatsele filtripuhastusele kombineerituna niiskuskindla PES-kassettfiltriga. Kuna imivooliku ühendus on integreeritud otse masina peasse, kasutatakse mahuti mahtu optimaalselt. Selle väga kompaktsed mõõtmed ja väike kaal võimaldavad masinat mugavalt ja lihtsalt transportida, lisaks on seda väga lihtne käsitseda.