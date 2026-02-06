Kaupmehed on hakanud tõeliselt väärtustama seda väikest võimast masinat. Meie NT 22/21 Ap Te märg- ja kuivtolmuimejal on automaatkäivitusega toiteallikas elektritööriistadele, on väga kerge, alati mugavalt transpordivalmis ja avaldab võimsa imemisvõimsusega muljet kergetel kuni keskmistel puhastustöödel. Olgu selleks tolm, raske mustus või vedelikud: Tänu poolautomaatsele filtri puhastussüsteemile ja veekindlale PES kassettfiltrile suudab see töid teha kindlalt ja põhjalikult. Siin võimaldab otse masina peale integreeritud imemisvooliku ühendus maksimaalselt kasutada mahuti mahtu. See tähendab, et lihtsasti kasutatav ja mitmekülgne NT 22/1 Ap on ideaalne kaaslane paigaldus-ja renoveerimistöödel, ehituste koristamisel ja paljudes teistes äritegevustes.