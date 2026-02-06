Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap Te
Ideaalne kaupmeestele: NT 22/1 Ap toiteallikaga (auto-stardi lisaga) märg- ja kuivtolmuimejal on suur imemisvõimsus ja poolautomaatne puhastussüsteem. Kompaktne, kerge kaaluga madalama hinnaklassi masin.
Kaupmehed on hakanud tõeliselt väärtustama seda väikest võimast masinat. Meie NT 22/21 Ap Te märg- ja kuivtolmuimejal on automaatkäivitusega toiteallikas elektritööriistadele, on väga kerge, alati mugavalt transpordivalmis ja avaldab võimsa imemisvõimsusega muljet kergetel kuni keskmistel puhastustöödel. Olgu selleks tolm, raske mustus või vedelikud: Tänu poolautomaatsele filtri puhastussüsteemile ja veekindlale PES kassettfiltrile suudab see töid teha kindlalt ja põhjalikult. Siin võimaldab otse masina peale integreeritud imemisvooliku ühendus maksimaalselt kasutada mahuti mahtu. See tähendab, et lihtsasti kasutatav ja mitmekülgne NT 22/1 Ap on ideaalne kaaslane paigaldus-ja renoveerimistöödel, ehituste koristamisel ja paljudes teistes äritegevustes.
Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdudMasinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastus ApOptimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Veekindel PES kassettfilterLihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Pistikupesa elektrilistele tööriistadele (automaatse käivitusega)
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Elektritööriistade adapter
- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.