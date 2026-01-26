Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap L
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap L on kompaktne keskklassi seade, millel on esmaklassiline imemisvõimsus, kõrgekvaliteetsed ja vastupidavad komponendid ja lai valik lisatarvikuid.
Kärcheri vee- ja tolmuimeja NR 30/1 Ap L on kõrgekvaliteetne keskklassi seade, millel on poolautomaatne filtripuhastussüsteem. Seade sobib mitmeteks puhastustoiminguteks, näiteks autosalongide puhastamiseks, suurema mustuse ja vedelike eemaldamiseks või tolmu imemiseks masinatelt ja süsteemidelt. Masin üllatab äärmiselt hea imemisvõimsuse ning väga tõhusa filtripuhastussüsteemiga, mis kombineerituna võimaldab eemaldada keskmisi koguseid peent tolmu isegi ilma filtrikotita. Vee- ja tolmuimejat on keskmise pöördlüliti abil väga lihtne käsitseda, samuti on masin kerge kaalu ning nutikate hoiupaikadega, kuhu saab paigutada täiesti uued lisatarvikud – lapikul korpusel on täiendavad kinnitusvõimalused, mistõttu tekib võimalus sinna paigutada või kinnitada tööriistakasti.
Omadused ja tulu
Poolautomaatne filtripuhastussüsteemPoolautomaatne filtripuhastussüsteem tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse. Mudeli Ap puhastusnupu positsioneerimine lihtsustab seadme kasutamist.
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidikVõimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist. Toitejuhtme hoiustamine transpordi ajaks.
Eemaldatav filtrikorpusVõimaldab filtri tolmuvaba eemaldamist. Takistab lapiku kurdfiltri valesti sisestamist
Nutikad integreeritud hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Lisatarvikuid saab hoiustada ohutult ning need on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Lai kasutusvaldkond alates vedelike koristamisest kuni autosalongide puhastuseni.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.