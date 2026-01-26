Kärcheri vee- ja tolmuimeja NR 30/1 Ap L on kõrgekvaliteetne keskklassi seade, millel on poolautomaatne filtripuhastussüsteem. Seade sobib mitmeteks puhastustoiminguteks, näiteks autosalongide puhastamiseks, suurema mustuse ja vedelike eemaldamiseks või tolmu imemiseks masinatelt ja süsteemidelt. Masin üllatab äärmiselt hea imemisvõimsuse ning väga tõhusa filtripuhastussüsteemiga, mis kombineerituna võimaldab eemaldada keskmisi koguseid peent tolmu isegi ilma filtrikotita. Vee- ja tolmuimejat on keskmise pöördlüliti abil väga lihtne käsitseda, samuti on masin kerge kaalu ning nutikate hoiupaikadega, kuhu saab paigutada täiesti uued lisatarvikud – lapikul korpusel on täiendavad kinnitusvõimalused, mistõttu tekib võimalus sinna paigutada või kinnitada tööriistakasti.