Lisaks äärmiselt tõhusale poolautomaatsele filtripuhastussüsteemile, on Kärcheri vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te L üheks eeliseks ka automaatne sisse- ja väljalülituslüliti, mis võimaldab mugavalt töötada koos elektritööriistadega. Tänu seadme esmaklassilisele imemisvõimele saab seadmega teostada mitmeid puhastustoiminguid, näiteks koristada väiksemaid koguseid lihvimistolmu, puhastada autosalonge, eemaldada masinatelt või süsteemidelt vedelikke või tolmu. Isegi ilma filtrikotita saab koristada keskmisi peene tolmu koguseid. Selle lihtsasti kasutatava seadme kõiki põhifunktsioone saab hõlpsasti valida keskmise pöördlüliti abil ning nutikad integreeritud hoiupaigad on ette nähtud meie täiesti uutele lisatarvikutele. Vee- ja tolmuimeja eriti lapik korpus võimaldab kasutajal sinna asetada tööriistakasti ning tänu täiendavatele kinnitusvõimalustele saab tööriistakasti ka turvaliselt seadme külge kinnitada.