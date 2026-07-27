Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te L
Ideaalne kasutada koos elektritööriistadega tänu automaatsele sisse- ja väljalülitusfunktsiooniga integreeritud pistikule: NT 30/1 Ap Te L on kompaktne keskklassi vee- ja tolmuimeja.
Lisaks äärmiselt tõhusale poolautomaatsele filtripuhastussüsteemile, on Kärcheri vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te L üheks eeliseks ka automaatne sisse- ja väljalülituslüliti, mis võimaldab mugavalt töötada koos elektritööriistadega. Tänu seadme esmaklassilisele imemisvõimele saab seadmega teostada mitmeid puhastustoiminguid, näiteks koristada väiksemaid koguseid lihvimistolmu, puhastada autosalonge, eemaldada masinatelt või süsteemidelt vedelikke või tolmu. Isegi ilma filtrikotita saab koristada keskmisi peene tolmu koguseid. Selle lihtsasti kasutatava seadme kõiki põhifunktsioone saab hõlpsasti valida keskmise pöördlüliti abil ning nutikad integreeritud hoiupaigad on ette nähtud meie täiesti uutele lisatarvikutele. Vee- ja tolmuimeja eriti lapik korpus võimaldab kasutajal sinna asetada tööriistakasti ning tänu täiendavatele kinnitusvõimalustele saab tööriistakasti ka turvaliselt seadme külge kinnitada.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesaElektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Poolautomaatne filtripuhastus ApOptimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
Elektritööriistade adapter
- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Eemaldatav filtriümbris
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
- Aja säästmiseks mõeldud disain: tarvikud on kiiresti käepärast
- Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Lapik kurdfilter: Tselluloos
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
- Kasutamiseks koos elektritööriistadega tolmu eemaldamiseks
Lisatarvikud
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