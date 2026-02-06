Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: võimas keskklassi vee- ja tolmuimeja, millel on 40-liitrine paak. Seadmel on esmaklassiline imemisvõimsus, nutikad tarvikud ja vastupidavad komponendid.
Kõrgekvaliteetne vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Ap L, millel on 40-liitrine veepaak ja poolautomaatne filtripuhastussüsteem, mis kombineerituna esmaklassilise imemisvõimsusega võimaldab imeda peenikest tolmu ka ilma filtrikotita. Selle väga mitmekülgse seadmega saab koristada suuremat mustust ja vedelikke, puhastada tolmust masinaid ja süsteeme ning puhastada autosalonge. Samuti on sellel praktilised detailid meie täiesti uute lisatarvikute hoiustamiseks. Seadme korpus on spetsiaalselt disainitud lapikuks, et sinna saaks toetada tööriistakasti ning seda ka tänu erinevatele kinnitusvõimalustele seadme külge kinnitada. Mudelit NT 40/1 Ap L on ka äärmiselt lihtne käsitseda. Kõiki olulisi funktsioone saab valida ja määrata seadme keskel asuvalt pöördlülitilt.
Omadused ja tulu
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
- Võimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist.
- Toitejuhtme hoiustamine transpordi ajaks.
Eemaldatav filtrikorpus
- Võimaldab filtri tolmuvaba eemaldamist.
- Takistab lapiku kurdfiltri valesti sisestamist
Nutikad integreeritud hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Lisatarvikuid saab hoiustada ohutult ning need on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Lai kasutusvaldkond alates vedelike koristamisest kuni autosalongide puhastuseni.
