Kõrgekvaliteetne vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Ap L, millel on 40-liitrine veepaak ja poolautomaatne filtripuhastussüsteem, mis kombineerituna esmaklassilise imemisvõimsusega võimaldab imeda peenikest tolmu ka ilma filtrikotita. Selle väga mitmekülgse seadmega saab koristada suuremat mustust ja vedelikke, puhastada tolmust masinaid ja süsteeme ning puhastada autosalonge. Samuti on sellel praktilised detailid meie täiesti uute lisatarvikute hoiustamiseks. Seadme korpus on spetsiaalselt disainitud lapikuks, et sinna saaks toetada tööriistakasti ning seda ka tänu erinevatele kinnitusvõimalustele seadme külge kinnitada. Mudelit NT 40/1 Ap L on ka äärmiselt lihtne käsitseda. Kõiki olulisi funktsioone saab valida ja määrata seadme keskel asuvalt pöördlülitilt.