Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Ap Me
Suure jõudlusega 2-mootoriline märg- ja kuivtolmuimeja professionaalseks kasutuseks. Õhupahvakutega puhastatav lapik kurdfilter tagab püsivalt kõrge imemisvõimsuse.
NT 65/2 Ap Me on võimas, ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Tolmuimejal on vastupidav 65-liitrine roostevabast terasest konteiner, mis mahutab suuri mustusekoguseid. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Seda saab tõhusalt puhastada poolautomaatse filtripuhastussüsteemi ApClean abil. See tagab pidevalt suure imemisvõimsuse, pikad tööintervallid ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 65/2 Ap Me elektrooniline täitetaseme jälgimissüsteem. See ei lase seadmel ületada konteineri maksimaalselt lubatud täituvuse taset märgimemise ajal. Lisatarvikuid saab kiirkinnitussüsteemi abil kiirelt ja lihtsalt tolmuimeja külge ühendada. Seadmel on vooliku ja lisatarvikute hoidik ning suur kandikutaoline alus (nt tööriistade asetamiseks). Kaks suurt, fikseeritud ratast ja kaks juhtrulli tagavad mudeli NT 65/2 Ap Me hea liikuvuse.
Omadused ja tulu
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidikSuur ja praktiline hoidik tööriistadele ja tarvikutele seadme peal tagab nende paiknemise käeulatuses.
Poolautomaatne filtripuhastus ApPoolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.
Praktiline tarvikute hoiustamineKõiki lisatarvikuid saab mugavalt hoida masina peal ja nad on seal alati käepärast. Ühenduslüli ja imemisvooliku mugav ühendus, mis võimaldab seadet hõlpsasti transportida ja hoiustada.
Seadmel olev juhtme hoidik
- Toitekaabli lihtne kinnitus kaablikonksule hoiab ära komistamised teisaldamisel.
Ergonoomiline lükkesang
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|22
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|660 x 460 x 890
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Videos
Lisatarvikud
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