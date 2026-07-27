NT 65/2 Ap Me on võimas, ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Tolmuimejal on vastupidav 65-liitrine roostevabast terasest konteiner, mis mahutab suuri mustusekoguseid. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Seda saab tõhusalt puhastada poolautomaatse filtripuhastussüsteemi ApClean abil. See tagab pidevalt suure imemisvõimsuse, pikad tööintervallid ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 65/2 Ap Me elektrooniline täitetaseme jälgimissüsteem. See ei lase seadmel ületada konteineri maksimaalselt lubatud täituvuse taset märgimemise ajal. Lisatarvikuid saab kiirkinnitussüsteemi abil kiirelt ja lihtsalt tolmuimeja külge ühendada. Seadmel on vooliku ja lisatarvikute hoidik ning suur kandikutaoline alus (nt tööriistade asetamiseks). Kaks suurt, fikseeritud ratast ja kaks juhtrulli tagavad mudeli NT 65/2 Ap Me hea liikuvuse.