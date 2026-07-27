Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Ap Tc *EU
Omadused ja tulu
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik
- Suur ja praktiline hoidik tööriistadele ja tarvikutele seadme peal tagab nende paiknemise käeulatuses.
Integreeritud nõrutusvoolik (õlikindel)
- Lihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Poolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.
Vooliku ja kaarduva ühenduslüli kinnitus
- Ühenduslüli ja imemisvooliku mugav ühendus, mis võimaldab seadet hõlpsasti transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25
|Kaal, sh pakend (kg)
|35,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|682 x 574 x 860
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Kallutatav raam
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Lisatarvikud
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