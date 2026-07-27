Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Ap Tc *EU

Omadused ja tulu
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik
  • Suur ja praktiline hoidik tööriistadele ja tarvikutele seadme peal tagab nende paiknemise käeulatuses.
Integreeritud nõrutusvoolik (õlikindel)
  • Lihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Poolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.
Vooliku ja kaarduva ühenduslüli kinnitus
  • Ühenduslüli ja imemisvooliku mugav ühendus, mis võimaldab seadet hõlpsasti transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 2 x 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 65
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 2760
Standardne nimilaius ( ) 40
Kaabli pikkus (m) 10
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 25
Kaal, sh pakend (kg) 35,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 682 x 574 x 860

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Nõrutusvoolik (õlikindel)
  • Kallutatav raam
  • Lükkesang

Seadmed

  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Ap Tc *EU
Lisatarvikud
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