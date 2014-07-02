Vee- ja tolmuimeja NT 75/2 Ap Me Tc
Suure jõudluse ja kaksikmootoriga märg- ja kuivtolmuimeja professionaalseks kasutamiseks. Seadme puhastusvõime püsib peaaegu muutumatuna tänu lapiku kurdfiltri tõhusale õhkpuhastusele.
NT 75/2 Ap Me Tc on võimas ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Vastupidav 75-liitrine paak on ideaalne suurte koguste tolmu jaoks ning seda on tänu kallutatavale raamile lihtne tühjendada. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Tõhus poolautomaatne filtripuhastussüsteem ApClean tagab pidevalt suure puhastusvõimsuse, katkestusteta töö ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 75/2 Ap Me Tc on ka täituvuse taset tuvastav elektrooniline süsteem. See tagab, et märgpuhastuse ajal ei ületataks maksimaalset lubatud täituvuse taset. Sisseimetud vedelikke saab seadmest kerge vaevaga läbi õlikindla nõrutusvooliku välja lasta. Lisatarvikud saab tolmuimeja külge praktilise klikk-süsteemi abil kinnitada kiirest ja lihtsasti. Seadmel on vooliku hoiustamise hoidik, lisatarvikute hoidik ja suur hoiustamisala (nt tööriistade tarbeks). Kaks suurt ratast ja kaks juhtrulli annavad tolmuimejale NT 75/2 Ap Me Tc suure liikuvuse.
Omadused ja tulu
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik
- Suur ja praktiline hoidik tööriistadele ja tarvikutele seadme peal tagab nende paiknemise käeulatuses.
Integreeritud tühjendusvoolik
- Lihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Vooliku ja kaarduva ühenduslüli kinnitus
- Ühenduslüli ja imemisvooliku mugav ühendus, mis võimaldab seadet hõlpsasti transportida ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|75
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|26
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Kallutatav raam
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
