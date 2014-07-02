NT 75/2 Ap Me Tc on võimas ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Vastupidav 75-liitrine paak on ideaalne suurte koguste tolmu jaoks ning seda on tänu kallutatavale raamile lihtne tühjendada. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Tõhus poolautomaatne filtripuhastussüsteem ApClean tagab pidevalt suure puhastusvõimsuse, katkestusteta töö ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 75/2 Ap Me Tc on ka täituvuse taset tuvastav elektrooniline süsteem. See tagab, et märgpuhastuse ajal ei ületataks maksimaalset lubatud täituvuse taset. Sisseimetud vedelikke saab seadmest kerge vaevaga läbi õlikindla nõrutusvooliku välja lasta. Lisatarvikud saab tolmuimeja külge praktilise klikk-süsteemi abil kinnitada kiirest ja lihtsasti. Seadmel on vooliku hoiustamise hoidik, lisatarvikute hoidik ja suur hoiustamisala (nt tööriistade tarbeks). Kaks suurt ratast ja kaks juhtrulli annavad tolmuimejale NT 75/2 Ap Me Tc suure liikuvuse.