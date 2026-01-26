Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact L
Tugevad, vastupidavad komponendid ja suur imemisvõimsus: uudse filtri puhastussüsteemiga Tack varustatud märg- ja kuivtolmuimeja NT 30/1 Tact koos 30-liitrise mahuti, põrkeraua ja metallratastega.
Masinate, sõidukite, töökodade ja ehitusplatside kiireks ja tõhusaks puhastamiseks: märg- ja kuivtolmuimeja Kärcher NT 30/1 Tact on universaalne masin erinevate tööstusharude kutselistele operaatoritele. Sellel kompaktsel mitmeotstarbelisel tolmuimejal on muljetavaldav automaatne filtri puhastussüsteem Tact ja niiskuskindel lapik kurdfilter (PES) suurtes kogustes peene tolmu tolmuvabaks eemaldamiseks pikkade tööintervallide jooksul. Mustuse ja vedelikud saab usaldusväärselt koguda tugevasse 30-liitrisesse konteinerisse, millel on põrkeraud ja toekad metallrattad. Selle lihtne käsitsemine ja käitamine masina uudse tsentraalse pöördlüliti abil muudab töö palju lihtsamaks. Masina komplekti kuuluvad äsja väljatöötatud ja täiustatud lisatarvikud, mida saab mugavalt hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus. Kummipinnad ja kinnitusvõimalused tähendavad, et tööriistu ja karpe saab asetada lamedale masinakorpusele libisemiskindlalt või isegi kinnitada selle külge.
Omadused ja tulu
Põrkeraudade ja metallratastega tugev konteiner.Toekad metallrattad garanteerivad manööverdatavuse ja piiramatu mobiilsuse ehitusplatsidel Tugev konteiner kaitseb masinat kokkupõrgete ja löökide eest.
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidikVõimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist. Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Eemaldatav filtriümbrisEemaldatava filtriümbrisega on filtri eemaldamine ja väljavahetamine tolmuvaba. Lapikut kurdfiltrit pole võimalik valesti sisestada.
Tsentraalne pöördlüliti
- Mugav lülitamine tsentraalse pöördlüliti kaudu.
Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Kõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks.
- Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil.
- Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
