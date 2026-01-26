Masinate, sõidukite, töökodade ja ehitusplatside kiireks ja tõhusaks puhastamiseks: märg- ja kuivtolmuimeja Kärcher NT 30/1 Tact on universaalne masin erinevate tööstusharude kutselistele operaatoritele. Sellel kompaktsel mitmeotstarbelisel tolmuimejal on muljetavaldav automaatne filtri puhastussüsteem Tact ja niiskuskindel lapik kurdfilter (PES) suurtes kogustes peene tolmu tolmuvabaks eemaldamiseks pikkade tööintervallide jooksul. Mustuse ja vedelikud saab usaldusväärselt koguda tugevasse 30-liitrisesse konteinerisse, millel on põrkeraud ja toekad metallrattad. Selle lihtne käsitsemine ja käitamine masina uudse tsentraalse pöördlüliti abil muudab töö palju lihtsamaks. Masina komplekti kuuluvad äsja väljatöötatud ja täiustatud lisatarvikud, mida saab mugavalt hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus. Kummipinnad ja kinnitusvõimalused tähendavad, et tööriistu ja karpe saab asetada lamedale masinakorpusele libisemiskindlalt või isegi kinnitada selle külge.