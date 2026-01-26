Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L
Meistrimehe lemmik märg- ja kuivtolmuimejate seas: Kärcher NT 30/1 Tact Te koos elektripistikupesa (automaatne sisse-/väljalülitus) ja filtri puhastussüsteemiga Tact katkematuks töötamiseks.
Igapäevane karm töö ehitusplatsidel ja töökodades esitab kõrgeid nõudmisi nii meistrimeestele kui ka varustusele. Meie märg- ja kuivtolmuimejad NT 30/1 Tact Te vastavad nendele nõudmistele kõige paremini. See kompaktne peene tolmu ekspert koos toekate metallrataste ja põrkerauaga varustatud stabiilse 30-liitrise konteineriga, samuti ka tõestatud filtri puhastussüsteemiga Tact garanteerib suurtes kogustes tolmuosakeste katkestusteta imemise raske töörežiimi tingimustes. Lapik kurdfilter (PES), mis on niiskuskindel, aitab samuti kaasa tolmuvaba töökeskkonna saavutamisele. Tänu äsja väljatöötatud pöördlülitile ja astmeteta kiiruste muutmise regulaatorile hindavad meistrimehed ja teised töötajad kasutuslihtsust ja imemisseadete mugavat valimist. Masin on täielikult varustatud äsja väljatöötatud ja täiustatud lisatarvikutega, mida saab korralikult hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus. Töötamine elektritööriistadega on muudetud lihtsamaks tänu automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesale.
Omadused ja tulu
Automaatne filtri puhastussüsteem TactKõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks. Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Tööriista ühendusmuhv koos õhuklapi ja kummist ühendusegaVõimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesaElektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Mugav külgmine hoidik pragude puhastamise otsakule ja tööriista ühendusmuhvile
- Sissehitatud hoidik tagab kõigi lisatarvikute hoiustamise, mistõttu need ei lähe kaotsi ja on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|18
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid.