Igapäevane karm töö ehitusplatsidel ja töökodades esitab kõrgeid nõudmisi nii meistrimeestele kui ka varustusele. Meie märg- ja kuivtolmuimejad NT 30/1 Tact Te vastavad nendele nõudmistele kõige paremini. See kompaktne peene tolmu ekspert koos toekate metallrataste ja põrkerauaga varustatud stabiilse 30-liitrise konteineriga, samuti ka tõestatud filtri puhastussüsteemiga Tact garanteerib suurtes kogustes tolmuosakeste katkestusteta imemise raske töörežiimi tingimustes. Lapik kurdfilter (PES), mis on niiskuskindel, aitab samuti kaasa tolmuvaba töökeskkonna saavutamisele. Tänu äsja väljatöötatud pöördlülitile ja astmeteta kiiruste muutmise regulaatorile hindavad meistrimehed ja teised töötajad kasutuslihtsust ja imemisseadete mugavat valimist. Masin on täielikult varustatud äsja väljatöötatud ja täiustatud lisatarvikutega, mida saab korralikult hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus. Töötamine elektritööriistadega on muudetud lihtsamaks tänu automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesale.