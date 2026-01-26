Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Te L
Kompaktne ja mugav transportida: märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te koos filtri puhastussüsteemiga Tact ja põrkerauaga varustatud 40-liitrise konteineriga pikaajaliseks, katkestusteta töötamiseks.
Meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te on ideaalne masin igaühele, kes peab suurt konteineri mahutavust sama tähtsaks kui väga head mobiilsust. Selle tugeval 40-liitrisel paagil, mis mahutab hõlpsasti igat tüüpi tolmu ja mustust, peenest jämedani, samuti vedelikke, on ka põrkeraud ja vastupidavad metallrattad. Pikad, katkestusteta tööintervallid on võimalikud igal ajal. Eelkõige tagavad selle silmapaistev filtri puhastussüsteem Tact ja niiskuskindel lapik kurdfilter (PES). Uus tsentraalne pöördlüliti imemisseade valimiseks, astmeteta muudetava kiiruse regulaator ja sisseehitatud elektripistikupesa garanteerivad mugava töötamise. Masina kompaktsed mõõtmed muudavad käsitsemise ja transportimise lihtsamaks. Lisavarustusena on saadaval ka ergonoomiline lükkesang, mida saab kiiresti paigaldada või eemaldada. Kas tootmissaalis, töökojas või ehitusplatsil: kõik operaatorid saavad kasu laiast valikust äsja väljatöötatud lisatarvikutest, mida saab hoiustada otse masinas või kinnitada selle külge.
Omadused ja tulu
Imemisvooliku ühendus masina korpuse pealMasina korpuse peal paiknev imemisvooliku ava võimaldab konteineri suuremat tegelikku mahutavust. Konteineri lihtne tühjendamine vooliku ja masina korpuse ülaosa ühendamise teel.
Hoiuriiul ja kinnitamisvõimalusedKarbid saab asetada masina korpuse lamedale ülaosale, mis tänu kummist pindadele välistab libisemise. Transpordiaasad hõlbustavad kindlat kinnitamist tavapäraste kinnitusrihmadega.
Valikuline lükkesangValikulise lükkesanga saab paigaldada kiiresti ja lihtsalt mugavaks transportimiseks kasutuskohta.
Niiskuskindel lapik kurdfilter (PES)
- Lapik kurdfilter (PES) on ette nähtud tolmuklassile M ja peab kinni 99,9% kõigist osakestest.
- Kas märg- või kuivpuhastuse puhul: PES-filtrit pole vaja välja vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|19
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.