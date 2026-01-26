Meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te on ideaalne masin igaühele, kes peab suurt konteineri mahutavust sama tähtsaks kui väga head mobiilsust. Selle tugeval 40-liitrisel paagil, mis mahutab hõlpsasti igat tüüpi tolmu ja mustust, peenest jämedani, samuti vedelikke, on ka põrkeraud ja vastupidavad metallrattad. Pikad, katkestusteta tööintervallid on võimalikud igal ajal. Eelkõige tagavad selle silmapaistev filtri puhastussüsteem Tact ja niiskuskindel lapik kurdfilter (PES). Uus tsentraalne pöördlüliti imemisseade valimiseks, astmeteta muudetava kiiruse regulaator ja sisseehitatud elektripistikupesa garanteerivad mugava töötamise. Masina kompaktsed mõõtmed muudavad käsitsemise ja transportimise lihtsamaks. Lisavarustusena on saadaval ka ergonoomiline lükkesang, mida saab kiiresti paigaldada või eemaldada. Kas tootmissaalis, töökojas või ehitusplatsil: kõik operaatorid saavad kasu laiast valikust äsja väljatöötatud lisatarvikutest, mida saab hoiustada otse masinas või kinnitada selle külge.