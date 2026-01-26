Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Te L

Kompaktne ja mugav transportida: märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te koos filtri puhastussüsteemiga Tact ja põrkerauaga varustatud 40-liitrise konteineriga pikaajaliseks, katkestusteta töötamiseks.

Meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te on ideaalne masin igaühele, kes peab suurt konteineri mahutavust sama tähtsaks kui väga head mobiilsust. Selle tugeval 40-liitrisel paagil, mis mahutab hõlpsasti igat tüüpi tolmu ja mustust, peenest jämedani, samuti vedelikke, on ka põrkeraud ja vastupidavad metallrattad. Pikad, katkestusteta tööintervallid on võimalikud igal ajal. Eelkõige tagavad selle silmapaistev filtri puhastussüsteem Tact ja niiskuskindel lapik kurdfilter (PES). Uus tsentraalne pöördlüliti imemisseade valimiseks, astmeteta muudetava kiiruse regulaator ja sisseehitatud elektripistikupesa garanteerivad mugava töötamise. Masina kompaktsed mõõtmed muudavad käsitsemise ja transportimise lihtsamaks. Lisavarustusena on saadaval ka ergonoomiline lükkesang, mida saab kiiresti paigaldada või eemaldada. Kas tootmissaalis, töökojas või ehitusplatsil: kõik operaatorid saavad kasu laiast valikust äsja väljatöötatud lisatarvikutest, mida saab hoiustada otse masinas või kinnitada selle külge.

Omadused ja tulu
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal
Masina korpuse peal paiknev imemisvooliku ava võimaldab konteineri suuremat tegelikku mahutavust. Konteineri lihtne tühjendamine vooliku ja masina korpuse ülaosa ühendamise teel.
Hoiuriiul ja kinnitamisvõimalused
Hoiuriiul ja kinnitamisvõimalused
Karbid saab asetada masina korpuse lamedale ülaosale, mis tänu kummist pindadele välistab libisemise. Transpordiaasad hõlbustavad kindlat kinnitamist tavapäraste kinnitusrihmadega.
Valikuline lükkesang
Valikuline lükkesang
Valikulise lükkesanga saab paigaldada kiiresti ja lihtsalt mugavaks transportimiseks kasutuskohta.
Niiskuskindel lapik kurdfilter (PES)
  • Lapik kurdfilter (PES) on ette nähtud tolmuklassile M ja peab kinni 99,9% kõigist osakestest.
  • Kas märg- või kuivpuhastuse puhul: PES-filtrit pole vaja välja vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteineri maht (l) 40
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 68
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 14,4
Kaal, sh pakend (kg) 19
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade konnektor

Seadmed

  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Antistaatiline ettevalmistus
  • Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Te L
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Te L
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
