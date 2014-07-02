Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Tact²
Kärcheri Tact² tolmuimejad on väga populaarsed spetsiifilisteks ja üldisteks puhastustoiminguteks tänu oma suurele mobiilsusele ja esmaklassilistele puhastustulemustele, oma tugevale konstruktsioonile ja mitmetele praktilistele kujunduselementidele. Mudelil NT 65/2 Tact² kuulub standardvarustusse kogu antistaatilisuse pakett. See tolmuimeja saab hakkama ka suure koguse peene tolmu puhastamisega.
Kärcher esitleb mudelit Tact2 – see on uus, esmaklassiline ja professionaalseks kasutamiseks ette nähtud märg- ja kuivtolmuimeja. Populaarse Tact-süsteemiga varustatud toodete valiku täiendamine on viinud selleni, et välja on töötatud siiani suurima jõudlusega masin, millel on automaatne filtripuhastussüsteem. Tänu oma kahele mootorile on mudelil Tact2 pidevalt suur imemisvõimsus ja filtri pikem kasutusiga – nii võite praktiliselt unustada, et filtrit üldse vahetama peab. Kärcheri NT tolmuimejad koos Tact2-süsteemiga on komplektsed süsteemid, mis ei sobi ainult suurte koguste peene tolmu puhastamiseks, vaid tulevad edukalt toime ka määrdunud pindade, prahi ja vee koristamisega. Nende mudelite erinevad võimalused tagavad ideaalse lahenduse mis tahes puhastustoimingute korral, kus on vaja pidevalt suurt imemisvõimsust – olgu see ehitusplatsil, toiduaine- või autotööstuses või tööstusettevõtetes üldiselt.
Omadused ja tulu
Lihtne transportidaReguleeritav lükkesang ja suured rattad muudavad transportimise lihtsaks isegi ka ebaühtlasel pinnal.
Nutikas lisatarvikute hoidikNäiteks saab põrandaotsikut kiiresti kinnitada kuhu tahes.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemUut tüüpi lapikut kurdfiltrit puhastab süsteem õhupahvakutega ja nii saab tolmu puhtalt poolt eemaldada. Peen tolm ei saa filtrit blokeerida. Pidevalt on tagatud suur õhuvool. Filtrit vahetamata võib imeda üle 1000 kg peent, A-kategooria tolmu.
Praktiline hoidik
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik tööriistade, väikeste esemete ja pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|24,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|31,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Antistaatiline süsteem
- Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
