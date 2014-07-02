Vee- ja tolmuimeja NT 75/2 Tact² Me Tc
Kärcheri tolmuimejad Tact² on väga populaarsed spetsiifilisteks ja üldisteks puhastustoiminguteks tänu oma suurele mobiilsusele ja esmaklassilistele puhastustulemustele, oma tugevale konstruktsioonile ja mitmetele praktilistele tarvikutele. Kaldus raamiga mudelid on eriti tõhusad tööstuslikes tingimustes, kus on vaja eemaldada vedelikke, mustust ja prahti.
Kärcher esitleb mudelit Tact² – see on uus, esmaklassiline ja professionaalseks kasutamiseks ette nähtud märg- ja kuivtolmuimeja. Populaarse Tact-süsteemiga varustatud toodete valiku täiendamine on viinud selleni, et välja on töötatud siiani suurima jõudlusega masin, millel on automaatne filtripuhastussüsteem. Tänu oma kahele mootorile on mudelil Tact² pidevalt suur imemisvõimsus ja filtri pikem kasutusiga – nii võite praktiliselt unustada, et filtrit üldse vahetama peab. Kärcheri tolmuimejad NT koos Tact²-süsteemiga on komplektsed süsteemid, mis ei sobi ainult suurte koguste peene tolmu puhastamiseks, vaid tulevad edukalt toime ka määrdunud pindade, prahi ja vee koristamisega. Nende mudelite erinevad võimalused tagavad ideaalse lahenduse mis tahes puhastustoimingute korral, kus on vaja pidevalt suurt imemisvõimsust – olgu see ehitusplatsil, toiduaine- või autotööstuses või tööstusettevõtetes üldiselt.
Omadused ja tulu
Kallutatav raam ja konteineri lukkKonteinerit on võimalik turvaliselt raami küljes hoida.
Nõrutusvoolik vedelike eemaldamiseksKate jääb tihedalt suletuks kuni konteineri sisu ei ole nõrutatud.
Imemistorusid ja põrandaotsikuid saab hoida tarvikuhoidikutes igas suunas.Lihtne juurdepääs igalt küljelt. Palju ruumi 4 m vooliku ja kummist toitejuhtme (10 m) hoiustamiseks.
Kallutatava raami abil saab prügi lihtsasti konteinerisse sisse ja sealt välja.
- Kallutage konteiner lihtsalt tahapoole ja tühjendage see äravoolutorusse.
- Suur stabiilsus lihtsa tühjendamise tagamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|75
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|29
|Kaal, sh pakend (kg)
|36,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|685 x 560 x 920
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Kallutatav raam
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Antistaatiline süsteem
- Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
