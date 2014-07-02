Kärcher esitleb mudelit Tact² – see on uus, esmaklassiline ja professionaalseks kasutamiseks ette nähtud märg- ja kuivtolmuimeja. Populaarse Tact-süsteemiga varustatud toodete valiku täiendamine on viinud selleni, et välja on töötatud siiani suurima jõudlusega masin, millel on automaatne filtripuhastussüsteem. Tänu oma kahele mootorile on mudelil Tact² pidevalt suur imemisvõimsus ja filtri pikem kasutusiga – nii võite praktiliselt unustada, et filtrit üldse vahetama peab. Kärcheri tolmuimejad NT koos Tact²-süsteemiga on komplektsed süsteemid, mis ei sobi ainult suurte koguste peene tolmu puhastamiseks, vaid tulevad edukalt toime ka määrdunud pindade, prahi ja vee koristamisega. Nende mudelite erinevad võimalused tagavad ideaalse lahenduse mis tahes puhastustoimingute korral, kus on vaja pidevalt suurt imemisvõimsust – olgu see ehitusplatsil, toiduaine- või autotööstuses või tööstusettevõtetes üldiselt.