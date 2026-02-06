NT 20/1 Me Classic on NT Classic sarja vastupidav, kompaktne märg- ja kuivtolmuimeja. Masinal on 20-liitrine mahuti ja see avaldab muljet oma Easy Service Concept põhimõtte, väikeste töö- ja hoolduskulude ja kindla filtritehnoloogiaga. Selle võimsa 1500 vatise turbiiniga tolmuimeja muudab erinevat tüüpi mustuse eemaldamise lihtsaks tööks. Masin sobib ideaalselt väikeses koguses vedelike, raske mustuse ja tolmu jaoks.