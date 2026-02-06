Vee- ja tolmuimeja NT 20/1 Me Classic Edition
Vastupidav, kompaktne NT 20/1 Me Classic 20-liitrise mahutiga märg- ja kuivtolmuimeja eemaldab erinevat tüüpi mustust.
NT 20/1 Me Classic on NT Classic sarja vastupidav, kompaktne märg- ja kuivtolmuimeja. Masinal on 20-liitrine mahuti ja see avaldab muljet oma Easy Service Concept põhimõtte, väikeste töö- ja hoolduskulude ja kindla filtritehnoloogiaga. Selle võimsa 1500 vatise turbiiniga tolmuimeja muudab erinevat tüüpi mustuse eemaldamise lihtsaks tööks. Masin sobib ideaalselt väikeses koguses vedelike, raske mustuse ja tolmu jaoks.
Omadused ja tulu
Kompaktne, tugev ja mobiilneSuurepärane stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule. Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Suurepärane imemisvõimsusVõimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust. Suurepäraste tulemuste nimel:
Teenindus ja mugavusErakordselt kiire: Easy Service Consept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga. Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.
Efektiivsus minimalismi kaudu
- NT Classic ühefaasiline järgitestitud Kärcheri kassettfiltrit.
- Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|59
|Vaakum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 1500
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6,5
|Helirõhutase (dB(A))
|78
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 360 x 520
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
- Roostevabast terasest konteiner
Kasutusvaldkonnad
- Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.