Vee- ja tolmuimeja NT 20/1 Me Classic Edition

Vastupidav, kompaktne NT 20/1 Me Classic 20-liitrise mahutiga märg- ja kuivtolmuimeja eemaldab erinevat tüüpi mustust.

NT 20/1 Me Classic on NT Classic sarja vastupidav, kompaktne märg- ja kuivtolmuimeja. Masinal on 20-liitrine mahuti ja see avaldab muljet oma Easy Service Concept põhimõtte, väikeste töö- ja hoolduskulude ja kindla filtritehnoloogiaga. Selle võimsa 1500 vatise turbiiniga tolmuimeja muudab erinevat tüüpi mustuse eemaldamise lihtsaks tööks. Masin sobib ideaalselt väikeses koguses vedelike, raske mustuse ja tolmu jaoks.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 20/1 Me Classic Edition: Kompaktne, tugev ja mobiilne
Kompaktne, tugev ja mobiilne
Suurepärane stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule. Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Vee- ja tolmuimeja NT 20/1 Me Classic Edition: Suurepärane imemisvõimsus
Suurepärane imemisvõimsus
Võimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust. Suurepäraste tulemuste nimel:
Vee- ja tolmuimeja NT 20/1 Me Classic Edition: Teenindus ja mugavus
Teenindus ja mugavus
Erakordselt kiire: Easy Service Consept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga. Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.
Efektiivsus minimalismi kaudu
  • NT Classic ühefaasiline järgitestitud Kärcheri kassettfiltrit.
  • Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 59
Vaakum (mbar/kPa) 227 / 22,7
Konteineri maht (l) 20
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 1500
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 6,5
Helirõhutase (dB(A)) 78
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 375 x 360 x 520

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES
  • Roostevabast terasest konteiner
Kasutusvaldkonnad
  • Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
