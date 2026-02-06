Vee- ja tolmuimeja NT 38/1 Me Classic Edition

Sõltumata selle kompaktsetest mõõtmetest eemaldab vastupidav NT 38/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja raskusteta suurtes kogustes erinevat tüüpi mustust - oma 38 liitrise konteineriga.

NT 38/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja eemaldab raskusteta suurtes kogustes vedelikku, tolmu ja rasket mustust - võimsa 1500 vatise turbiini abil. Sel kompaktsel tolmuimejal on vastupidav 38 liitrine konteiner. NT Classic valikul on lisaks usaldusväärne filtritehnoloogia. Eriline omadus on lihtsa hoolduse kontseptsioon väiksemate töö- ja hoolduskulude eesmärgil.

Omadused ja tulu
Kompaktne, tugev ja mobiilne
Suurepärane stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule. Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Suurepärane imemisvõimsus
Võimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust. Suurepäraste tulemuste nimel:
Teenindus ja mugavus
Erakordselt kiire: Easy Service Consept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga. Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.
Filtrikottideta tolmuimeja
  • NT Classic ühefaasiline järgitestitud Kärcheri kassettfiltrit.
  • Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 59
Vaakum (mbar/kPa) 227 / 22,7
Konteineri maht (l) 38
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 1500
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 6,5
Helirõhutase (dB(A)) 78
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 8,6
Kaal, sh pakend (kg) 11,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 375 x 360 x 735

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES
  • Roostevabast terasest konteiner
Kasutusvaldkonnad
  • Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.