NT 38/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja eemaldab raskusteta suurtes kogustes vedelikku, tolmu ja rasket mustust - võimsa 1500 vatise turbiini abil. Sel kompaktsel tolmuimejal on vastupidav 38 liitrine konteiner. NT Classic valikul on lisaks usaldusväärne filtritehnoloogia. Eriline omadus on lihtsa hoolduse kontseptsioon väiksemate töö- ja hoolduskulude eesmärgil.