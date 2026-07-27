Vee- ja tolmuimeja NT 50/2 Me Classic Edition

Kahemootorilisel NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimejal on kassettfilter ja 50-liitrine konteiner. Erinevat tüüpi raske märja mustuse jaoks. Erakordne imemisvõimsus, käsitsemine ja kvaliteet!

Võimas kahemootoriline NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimeja eemaldab vedelikke, rasket mustust ja tolmu lühikese ajaga. Masinal on 50-liitrine konteiner, kauakestev kvaliteet ja seda on väga lihtne käsitseda. Standardne lükkesang ja väga tugev metallratastega raam tagavad erakordse liikuvuse. Masinal on kassettfilter ja järgib Easy Service kontseptsiooni. NT 50/2 Me Classic on loodud keskmises koguses mustuse jaoks.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 50/2 Me Classic Edition: Vastupidav ja lihtne transportida
Vastupidav ja lihtne transportida
Erakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele. Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.
Vee- ja tolmuimeja NT 50/2 Me Classic Edition: Suurepärane imemisvõimsus
Suurepärane imemisvõimsus
2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega. Tugev imemisvõimsus tagab suurepärased puhastustulemused ja ülima efektiivsuse.
Vee- ja tolmuimeja NT 50/2 Me Classic Edition: Filtrikottideta tolmuimeja
Filtrikottideta tolmuimeja
Kahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitestitud Kärcheri kassettfilter. Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 2 x 53
Vaakum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteineri maht (l) 50
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 2300
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 76
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,5
Kaal, sh pakend (kg) 23,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: Paber
  • Roostevabast terasest konteiner
  • Lükkesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
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