Vee- ja tolmuimeja NT 50/2 Me Classic Edition
Kahemootorilisel NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimejal on kassettfilter ja 50-liitrine konteiner. Erinevat tüüpi raske märja mustuse jaoks. Erakordne imemisvõimsus, käsitsemine ja kvaliteet!
Võimas kahemootoriline NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimeja eemaldab vedelikke, rasket mustust ja tolmu lühikese ajaga. Masinal on 50-liitrine konteiner, kauakestev kvaliteet ja seda on väga lihtne käsitseda. Standardne lükkesang ja väga tugev metallratastega raam tagavad erakordse liikuvuse. Masinal on kassettfilter ja järgib Easy Service kontseptsiooni. NT 50/2 Me Classic on loodud keskmises koguses mustuse jaoks.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja lihtne transportidaErakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele. Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.
Suurepärane imemisvõimsus2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega. Tugev imemisvõimsus tagab suurepärased puhastustulemused ja ülima efektiivsuse.
Filtrikottideta tolmuimejaKahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitestitud Kärcheri kassettfilter. Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 53
|Vaakum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteineri maht (l)
|50
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|23,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Roostevabast terasest konteiner
- Lükkesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
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