Võimas kahemootoriline NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimeja eemaldab vedelikke, rasket mustust ja tolmu lühikese ajaga. Masinal on 50-liitrine konteiner, kauakestev kvaliteet ja seda on väga lihtne käsitseda. Standardne lükkesang ja väga tugev metallratastega raam tagavad erakordse liikuvuse. Masinal on kassettfilter ja järgib Easy Service kontseptsiooni. NT 50/2 Me Classic on loodud keskmises koguses mustuse jaoks.