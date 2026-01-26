Oma 70-liitrise konteineri ja kahe mootoriga NT 70/2 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja suudab eemaldada suurtes kogustes märga ja rasket mustust. Suure imemisvõimsuse ja efektiivse kassettfiltriga muudab tolmuimeja kõik tolmu, vedelike ja raske mustusega seotud tööd lihtsaks. Veelgi enam, vastupidaval tolmuimejal on ka praktiline äravooluvoolik. Tolmuimeja pakub erakordset mobiilsust tänu lükkesangale ja äärmiselt tugevale metallrullikutega kerele.