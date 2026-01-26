Vee- ja tolmuimeja NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic on vastupidav, võimas ja lihtsasti kasutatav kahemootoriline, 70-liitrise konteineriga märg- ja kuivtolmuimeja raske mustuse, tolmu ja vedelike jaoks.
Oma 70-liitrise konteineri ja kahe mootoriga NT 70/2 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja suudab eemaldada suurtes kogustes märga ja rasket mustust. Suure imemisvõimsuse ja efektiivse kassettfiltriga muudab tolmuimeja kõik tolmu, vedelike ja raske mustusega seotud tööd lihtsaks. Veelgi enam, vastupidaval tolmuimejal on ka praktiline äravooluvoolik. Tolmuimeja pakub erakordset mobiilsust tänu lükkesangale ja äärmiselt tugevale metallrullikutega kerele.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja lihtne transportida
- Erakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele.
- Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.
Suurepärane imemisvõimsus
- 2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega.
- Tugev imemisvõimsus tagab suurepärased puhastustulemused ja ülima efektiivsuse.
Mugav hooldus
- Erakordselt kiire: Easy Service Consept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga.
- Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.
Filtrikottideta tolmuimeja
- Kahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitestitud Kärcheri kassettfilter.
- Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 53
|Vaakum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteineri maht (l)
|70
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|26
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Kuivpuhastuse põrandaotsik: 360 mm
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Nõrutusvoolik
- Roostevabast terasest konteiner
- Lükkesang
Kasutusvaldkonnad
- Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
