Vee- ja tolmuimeja NT 90/2 Me Classic Edition
Mahuka 90-liitrise konteineriga kahemootorilise NT 90/2 Me Classic märg- ja kuivtolmuimejaga saab eemaldada suure koguse märga ja rasket mustust. Suurepärase imemisvõimsuse, käsitsemise ja kvaliteediga.
Olgu selleks tolm, raske mustus või vedelikud, võimsal NT 90/2 Me Classic masinal on ekstra suur 90-liitrine konteiner suurtes kogustes erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks ja masinat iseloomustab selle lihtne käsitsemine. Sel kvaliteetsel, vastupidaval kahemootorisel märg- ja kuivtolmuimejal on standardne lükkesang ja eriti vastupidav metallrullikutega kere. Masinal on ka väga efektiivne kassettfilter ja praktiline äravooluvoolik.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja lihtne transportidaErakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele. Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.
Suurepärane imemisvõimsus2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega. Tugev imemisvõimsus tagab suurepärased puhastustulemused ja ülima efektiivsuse.
NõrutusvoolikLihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Filtrikottideta tolmuimeja
- Kahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitestitud Kärcheri kassettfilter.
- Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 53
|Vaakum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteineri maht (l)
|90
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19
|Kaal, sh pakend (kg)
|26
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Nõrutusvoolik
- Roostevabast terasest konteiner
Kasutusvaldkonnad
- Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.