Vee- ja tolmuimeja NT 90/2 Me Classic Edition

Mahuka 90-liitrise konteineriga kahemootorilise NT 90/2 Me Classic märg- ja kuivtolmuimejaga saab eemaldada suure koguse märga ja rasket mustust. Suurepärase imemisvõimsuse, käsitsemise ja kvaliteediga.

Olgu selleks tolm, raske mustus või vedelikud, võimsal NT 90/2 Me Classic masinal on ekstra suur 90-liitrine konteiner suurtes kogustes erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks ja masinat iseloomustab selle lihtne käsitsemine. Sel kvaliteetsel, vastupidaval kahemootorisel märg- ja kuivtolmuimejal on standardne lükkesang ja eriti vastupidav metallrullikutega kere. Masinal on ka väga efektiivne kassettfilter ja praktiline äravooluvoolik.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 90/2 Me Classic Edition: Vastupidav ja lihtne transportida
Vastupidav ja lihtne transportida
Erakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele. Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.
Vee- ja tolmuimeja NT 90/2 Me Classic Edition: Suurepärane imemisvõimsus
Suurepärane imemisvõimsus
2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega. Tugev imemisvõimsus tagab suurepärased puhastustulemused ja ülima efektiivsuse.
Vee- ja tolmuimeja NT 90/2 Me Classic Edition: Nõrutusvoolik
Nõrutusvoolik
Lihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Filtrikottideta tolmuimeja
  • Kahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitestitud Kärcheri kassettfilter.
  • Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 2 x 53
Vaakum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteineri maht (l) 90
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 2300
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 76
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 19
Kaal, sh pakend (kg) 26
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 580 x 510 x 995

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: Paber
  • Nõrutusvoolik
  • Roostevabast terasest konteiner
Kasutusvaldkonnad
  • Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
