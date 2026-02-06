Olgu selleks tolm, raske mustus või vedelikud, võimsal NT 90/2 Me Classic masinal on ekstra suur 90-liitrine konteiner suurtes kogustes erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks ja masinat iseloomustab selle lihtne käsitsemine. Sel kvaliteetsel, vastupidaval kahemootorisel märg- ja kuivtolmuimejal on standardne lükkesang ja eriti vastupidav metallrullikutega kere. Masinal on ka väga efektiivne kassettfilter ja praktiline äravooluvoolik.