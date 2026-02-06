Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU

Meie pagaritöökodade tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs töötati välja spetsiaalselt pagaritöökodade ja koogipoodide erinõuete jaoks. Tolmuimeja tuleb kergesti toime suure koguse peentolmuga.

Pagarid ja kondiitrid saavad meie pagaritolmuimejaga NT 40/1 Tact Bs kergendatult hingata. Olgu selleks põrandad, masinad või muud seadmed – ja lisatarvikutega isegi ahi: tolmuimeja tuleb hõlpsalt toime kõigi pagariäris ees ootavate väljakutsetega. Tugevate metallist lukustusriividega on see plahvatuskindel masin ja sobib seetõttu suurepäraselt potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks. Automaatne Tact filtripuhastus tagab mitte ainult pidevalt suure imemisvõimsuse, vaid võimaldab imeda ka suures koguses peentolmu. Sel eesmärgil on tolmuimejat äärmiselt lihtne juhtida, kasutades keskel asuvat pöördlülitit, vastupidava anumaga peab see vastu ka raskematele rakendustele ning tänu standardsele ergonoomilisele lükkesangale on seda väga lihtne transportida.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU: Ideaalne pagaritöökodadele ja koogipoodidele
Valikulised tarvikukomplektid, mis on spetsiaalselt mõeldud pagaritöökodades kasutamiseks.
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU: Metallist valmistatud spetsiaalsed lukusulgurid
Lubatud plahvatuskindla masina sertifikaat. Luba potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks.
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU: Kuumusekindel lapik kurdfilter PES
Võimaldab pagaritöökodades probleemset tolmu imeda.
Praktiline tarvikute hoidla spetsiaalsete tarvikute jaoks
  • Hõlbustab ahju puhastamiseks mõeldud mahukate komplektide kaasaskandmist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteineri maht (l) 40
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 68
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 16,2
Kaal, sh pakend (kg) 19,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Pragude puhastamise otsik
  • Lükkesang

Seadmed

  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Konteineri materjal: Plastmass
  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
  • Antistaatiline ettevalmistus
Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne pagari ahjude, põrandate, masinate ja seadmete puhastamiseks
Lisatarvikud
