Pagarid ja kondiitrid saavad meie pagaritolmuimejaga NT 40/1 Tact Bs kergendatult hingata. Olgu selleks põrandad, masinad või muud seadmed – ja lisatarvikutega isegi ahi: tolmuimeja tuleb hõlpsalt toime kõigi pagariäris ees ootavate väljakutsetega. Tugevate metallist lukustusriividega on see plahvatuskindel masin ja sobib seetõttu suurepäraselt potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks. Automaatne Tact filtripuhastus tagab mitte ainult pidevalt suure imemisvõimsuse, vaid võimaldab imeda ka suures koguses peentolmu. Sel eesmärgil on tolmuimejat äärmiselt lihtne juhtida, kasutades keskel asuvat pöördlülitit, vastupidava anumaga peab see vastu ka raskematele rakendustele ning tänu standardsele ergonoomilisele lükkesangale on seda väga lihtne transportida.