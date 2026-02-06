Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs *EU
Meie pagaritöökodade tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs töötati välja spetsiaalselt pagaritöökodade ja koogipoodide erinõuete jaoks. Tolmuimeja tuleb kergesti toime suure koguse peentolmuga.
Pagarid ja kondiitrid saavad meie pagaritolmuimejaga NT 40/1 Tact Bs kergendatult hingata. Olgu selleks põrandad, masinad või muud seadmed – ja lisatarvikutega isegi ahi: tolmuimeja tuleb hõlpsalt toime kõigi pagariäris ees ootavate väljakutsetega. Tugevate metallist lukustusriividega on see plahvatuskindel masin ja sobib seetõttu suurepäraselt potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks. Automaatne Tact filtripuhastus tagab mitte ainult pidevalt suure imemisvõimsuse, vaid võimaldab imeda ka suures koguses peentolmu. Sel eesmärgil on tolmuimejat äärmiselt lihtne juhtida, kasutades keskel asuvat pöördlülitit, vastupidava anumaga peab see vastu ka raskematele rakendustele ning tänu standardsele ergonoomilisele lükkesangale on seda väga lihtne transportida.
Omadused ja tulu
Ideaalne pagaritöökodadele ja koogipoodideleValikulised tarvikukomplektid, mis on spetsiaalselt mõeldud pagaritöökodades kasutamiseks.
Metallist valmistatud spetsiaalsed lukusulguridLubatud plahvatuskindla masina sertifikaat. Luba potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks.
Kuumusekindel lapik kurdfilter PESVõimaldab pagaritöökodades probleemset tolmu imeda.
Praktiline tarvikute hoidla spetsiaalsete tarvikute jaoks
- Hõlbustab ahju puhastamiseks mõeldud mahukate komplektide kaasaskandmist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|40
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|16,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Konteineri materjal: Plastmass
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
- Antistaatiline ettevalmistus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne pagari ahjude, põrandate, masinate ja seadmete puhastamiseks
