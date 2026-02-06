Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 K

Omadused ja tulu
Integreeritud heitveepump
  • Pump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.
Nõrutusvoolik
Integreeritud suurema mustuse filter kaitseb turbiini
  • Kaitseb turbiini suurema mustuse ja väikeste osakeste tekitatavate kahjustuste eest.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar) 273
Konteineri maht (l) 50
Nimivõimsus (W) 1200
Jäätmepumba võimsus (W) 1100
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 67
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 28
Kaal, sh pakend (kg) 32,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: Õlikindel
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Suurema mustuse filter
  • Lükkesang

Seadmed

  • Nõrutusvoolik
  • Integreeritud jäätmepump
  • Kaitseklass: I
Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 K
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusplatsid
  • Tööstus
Lisatarvikud
