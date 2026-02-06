Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 K
Omadused ja tulu
Integreeritud heitveepump
- Pump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.
Nõrutusvoolik
Integreeritud suurema mustuse filter kaitseb turbiini
- Kaitseb turbiini suurema mustuse ja väikeste osakeste tekitatavate kahjustuste eest.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar)
|273
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimivõimsus (W)
|1200
|Jäätmepumba võimsus (W)
|1100
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|28
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: Õlikindel
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Suurema mustuse filter
- Lükkesang
Seadmed
- Nõrutusvoolik
- Integreeritud jäätmepump
- Kaitseklass: I
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusplatsid
- Tööstus
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.