Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf
Märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf on mõeldud suurte veekoguste eemaldamiseks päästetööde või üleujutuste korral, vastates optimaalselt tuletõrjebrigaadide kõrgetele nõudmistele.
Äärmiselt võimas, vastupidav ja vaevata transporditav: Kärcheri märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf vastab ka kõige rangematele nõuetele päästetöödel. 50-liitrise mahuti, metallist juhtrullikute ja sujuvalt reguleeritava lükkesangaga varustatud mobiilne seade jõuab kiiresti sündmuskohale, kus see on tänu C-liitmikule (mõeldud kõigi tavaliste tuletõrjevoolikute ühendamiseks) kohe kasutusvalmis. Tühjenduspump pumpab kuni 330 liitrit vett minutis – see on ideaalne suurte veekoguste kiireks eemaldamiseks, mis tekivad kustutustööde või üleujutuste käigus.Nii asjaosaliste kui ka seadme ohutuse tagavad spetsiaalselt elektrigeneraatoritega kasutamiseks mõeldud IP68-pistikuga PRCD-K rikkevoolukaitselüliti ning jämefiltri korv, mis kaitseb tühjenduspumpa tõhusalt sisseimetud kivide, lehtede või puidutükkide põhjustatud ummistuste eest. Lisaks on NT 50/1 Mwf päästeteenistuse tolmuimeja varustatud õlikindla imivooliku ja kvaliteetse alumiiniumist põrandaotsikuga.
Omadused ja tulu
Integreeritud heitveepumpPump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.
PRCD-K isikukaitse lüliti IP68 pistikugaTuvastab rikkevoolud sekundi murdosa jooksul ja katkestab toite. Pakub usaldusväärset kaitset eluohtlike elektrilöökide eest.
Integreeritud jämefiltri korv pumba kaitseksKaitseb väljutuspumpa ummistuste eest, mida võivad tekitada kivid, lehed või puidutükid.
Lisaõhu klapp imemisjõu reguleerimiseks
- Klapp on paigaldatud vooliku ja põlve vahele.
- Võimaldab sünkroniseerida tolmuimeja ja pumba vee voolukiirust.
Nõrutusvoolik
- Tühjenduspump eemaldab suurema osa sisseimetud vedelikest.
- Jääkvedelike mugavaks eemaldamiseks.
Integreeritud suurema mustuse filter kaitseb turbiini
- Kaitseb turbiini suurema mustuse ja väikeste osakeste tekitatavate kahjustuste eest.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
- Õlikindel imivoolik.
- Alumiiniumist tööstuslik põrandaotsik.
- Sujuvalt reguleeritav lükkesang.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar)
|273
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimivõimsus (W)
|1200
|Jäätmepumba võimsus (W)
|810
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|28
|Kaal, sh pakend (kg)
|34,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: Õlikindel
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 370 mm
- Märg/kuiv põranda otsiku materjal: Alumiinium
- Pragude puhastamise otsik
- Suurema mustuse filter
- Lükkesang
Seadmed
- Nõrutusvoolik
- Automaatne seiskumine ja FI-kaitselüliti
- PRCD-K isikukaitse: IP68 pistikuga
- C-ühendus
- Integreeritud jäätmepump
- Kaitseklass: I
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte veekoguste kõrvaldamiseks tuletõrjeoperatsioonide ajal
- Mõeldud päästetöödeks ja tsiviilkaitseks
Lisatarvikud
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