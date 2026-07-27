Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf

Märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf on mõeldud suurte veekoguste eemaldamiseks päästetööde või üleujutuste korral, vastates optimaalselt tuletõrjebrigaadide kõrgetele nõudmistele.

Äärmiselt võimas, vastupidav ja vaevata transporditav: Kärcheri märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf vastab ka kõige rangematele nõuetele päästetöödel. 50-liitrise mahuti, metallist juhtrullikute ja sujuvalt reguleeritava lükkesangaga varustatud mobiilne seade jõuab kiiresti sündmuskohale, kus see on tänu C-liitmikule (mõeldud kõigi tavaliste tuletõrjevoolikute ühendamiseks) kohe kasutusvalmis. Tühjenduspump pumpab kuni 330 liitrit vett minutis – see on ideaalne suurte veekoguste kiireks eemaldamiseks, mis tekivad kustutustööde või üleujutuste käigus.Nii asjaosaliste kui ka seadme ohutuse tagavad spetsiaalselt elektrigeneraatoritega kasutamiseks mõeldud IP68-pistikuga PRCD-K rikkevoolukaitselüliti ning jämefiltri korv, mis kaitseb tühjenduspumpa tõhusalt sisseimetud kivide, lehtede või puidutükkide põhjustatud ummistuste eest. Lisaks on NT 50/1 Mwf päästeteenistuse tolmuimeja varustatud õlikindla imivooliku ja kvaliteetse alumiiniumist põrandaotsikuga.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf: Integreeritud heitveepump
Integreeritud heitveepump
Pump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.
Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf: PRCD-K isikukaitse lüliti IP68 pistikuga
PRCD-K isikukaitse lüliti IP68 pistikuga
Tuvastab rikkevoolud sekundi murdosa jooksul ja katkestab toite. Pakub usaldusväärset kaitset eluohtlike elektrilöökide eest.
Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf: Integreeritud jämefiltri korv pumba kaitseks
Integreeritud jämefiltri korv pumba kaitseks
Kaitseb väljutuspumpa ummistuste eest, mida võivad tekitada kivid, lehed või puidutükid.
Lisaõhu klapp imemisjõu reguleerimiseks
  • Klapp on paigaldatud vooliku ja põlve vahele.
  • Võimaldab sünkroniseerida tolmuimeja ja pumba vee voolukiirust.
Nõrutusvoolik
  • Tühjenduspump eemaldab suurema osa sisseimetud vedelikest.
  • Jääkvedelike mugavaks eemaldamiseks.
Integreeritud suurema mustuse filter kaitseb turbiini
  • Kaitseb turbiini suurema mustuse ja väikeste osakeste tekitatavate kahjustuste eest.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
  • Õlikindel imivoolik.
  • Alumiiniumist tööstuslik põrandaotsik.
  • Sujuvalt reguleeritav lükkesang.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar) 273
Konteineri maht (l) 50
Nimivõimsus (W) 1200
Jäätmepumba võimsus (W) 810
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Helirõhutase (dB(A)) 67
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 28
Kaal, sh pakend (kg) 34,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: Õlikindel
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 370 mm
  • Märg/kuiv põranda otsiku materjal: Alumiinium
  • Pragude puhastamise otsik
  • Suurema mustuse filter
  • Lükkesang

Seadmed

  • Nõrutusvoolik
  • Automaatne seiskumine ja FI-kaitselüliti
  • PRCD-K isikukaitse: IP68 pistikuga
  • C-ühendus
  • Integreeritud jäätmepump
  • Kaitseklass: I
Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Mwf
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte veekoguste kõrvaldamiseks tuletõrjeoperatsioonide ajal
  • Mõeldud päästetöödeks ja tsiviilkaitseks
Lisatarvikud
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