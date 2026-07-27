Äärmiselt võimas, vastupidav ja vaevata transporditav: Kärcheri märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf vastab ka kõige rangematele nõuetele päästetöödel. 50-liitrise mahuti, metallist juhtrullikute ja sujuvalt reguleeritava lükkesangaga varustatud mobiilne seade jõuab kiiresti sündmuskohale, kus see on tänu C-liitmikule (mõeldud kõigi tavaliste tuletõrjevoolikute ühendamiseks) kohe kasutusvalmis. Tühjenduspump pumpab kuni 330 liitrit vett minutis – see on ideaalne suurte veekoguste kiireks eemaldamiseks, mis tekivad kustutustööde või üleujutuste käigus.Nii asjaosaliste kui ka seadme ohutuse tagavad spetsiaalselt elektrigeneraatoritega kasutamiseks mõeldud IP68-pistikuga PRCD-K rikkevoolukaitselüliti ning jämefiltri korv, mis kaitseb tühjenduspumpa tõhusalt sisseimetud kivide, lehtede või puidutükkide põhjustatud ummistuste eest. Lisaks on NT 50/1 Mwf päästeteenistuse tolmuimeja varustatud õlikindla imivooliku ja kvaliteetse alumiiniumist põrandaotsikuga.