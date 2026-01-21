Vee- ja tolmuimeja NT 27/1
NT 27/1 on võimas märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja professionaalsetele kasutajatele. See on erakordselt kompaktne ja see on varustatud mitme kasuliku lisatarvikuga.
NT 27/1 on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbralik märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja, mis on ettenähtud kasutamiseks erinevatel ärilistele eesmärkidel. Tolmuimeja võimas mootor tagab väga tugeva imivõimsuse. Seade on varustatud kassettfiltriga. Mehaaniline ujukisüsteem lülitab ülevoolu ärahoidmiseks imemise koheselt välja, kui mahuti on täitunud maksimaalse tasemeni. Praktiline klambersüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt töötavat pöördrulli tagavad suurepärase manööverdamisvõime ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte ülaosa on praktilise lameda pinnaga erinevate esemete paigutamiseks. Kogu korpus on valmistatud löögikindlast plastikust. NT 27/1 tolmuimeja on varustatud ka lisatarvikute hoidikuga ja toitejuhme riputushaagiga. Ergonoomilise kujuga kandekäepide tagab tolmuimejale kerge kaalu ja muudab selle teisaldamise mugavaks. Komplekti kuuluvad kõik lisatarvikud. NT 27/1 tolmuimejal on põrkeraud, mis kaitseb seadet ning ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustamise eest.
Omadused ja tulu
Veekindel PES kassettfilterLihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Vastupidavad metallriividNeed eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Tugev põrkeraudUniversaalsed kaitsepiirded kaitsevad tolmuimejat ja ka seinu, masinaid ja teisi esemeid kahjustuste eest.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Sissehitatud hoidik tagab kõigi lisatarvikute hoiustamise, mistõttu need ei lähe kaotsi ja on alati käepärast.
Ujuksüsteem
- Imemisvõimsus on püsivalt kõrgel tasemel.
- Ujuksüsteem katkestab sisseimatava veevoolu, kui see on jõudnud maksimumtasemeni.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|27
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
