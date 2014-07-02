Tolmuimeja NT 27/1 Advanced on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbalik märg- ja kuivtolmuimeja kõikvõimalikeks kommertsrakendusteks. Masina võimas ventilaator tagab tohutu imemisvõimsuse. Masinal on suur kassettfilter. Ülevoolamise vältimiseks katkestab mehaaniline ujukisüsteem toite kohe, kui konteiner on maksimaalse tasemeni täis. Praktiline kiirkinnitussüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt liikuvat rullikut tagavad esmaklassilise manööverdatavuse ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte pealmisel osal on praktiline kandikulaadne pind jääkide jaoks. Kogu masina korpus on valmistatud löögikindlast plastmassist. Lisaks on masinal lisatarvikute hoidikud ja konks toitejuhtme korrastatud hoiustamiseks. Ergonoomilise kujuga kandesang muudab lisatarvikutega koormatud seadme transportimise lihtsaks ja mugavaks. Tolmuimejal NT 27/1 Advanced on ümber masina paiknev põrkeraud, mis kaitseb nii masinat kui ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustuste eest.