Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Advanced

Mudel NT 27/1 Advanced on võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on plastmassist konteiner ja suur kassettfilter, mistõttu sobib see professionaalseks kasutuseks. Seade on väga kompaktne ja selle standardvarustusse kuuluvad mitmed kasulikud lisatarvikud.

Tolmuimeja NT 27/1 Advanced on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbalik märg- ja kuivtolmuimeja kõikvõimalikeks kommertsrakendusteks. Masina võimas ventilaator tagab tohutu imemisvõimsuse. Masinal on suur kassettfilter. Ülevoolamise vältimiseks katkestab mehaaniline ujukisüsteem toite kohe, kui konteiner on maksimaalse tasemeni täis. Praktiline kiirkinnitussüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt liikuvat rullikut tagavad esmaklassilise manööverdatavuse ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte pealmisel osal on praktiline kandikulaadne pind jääkide jaoks. Kogu masina korpus on valmistatud löögikindlast plastmassist. Lisaks on masinal lisatarvikute hoidikud ja konks toitejuhtme korrastatud hoiustamiseks. Ergonoomilise kujuga kandesang muudab lisatarvikutega koormatud seadme transportimise lihtsaks ja mugavaks. Tolmuimejal NT 27/1 Advanced on ümber masina paiknev põrkeraud, mis kaitseb nii masinat kui ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustuste eest.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Advanced: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Lisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas. Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Advanced: Veekindel PES kassettfilter
Veekindel PES kassettfilter
Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Advanced: Vastupidavad metallriivid
Vastupidavad metallriivid
Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Tugev põrkeraud
  • Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Ujuksüsteem
  • Imemisvõimsus on püsivalt kõrgel tasemel.
  • Ujuksüsteem katkestab sisseimatava veevoolu, kui see on jõudnud maksimumtasemeni.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 67
Vaakum (mbar/kPa) 200 / 20
Konteineri maht (l) 27
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 72
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,1
Kaal, sh pakend (kg) 8,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES

Seadmed

  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Advanced
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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