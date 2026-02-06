NT 27/1 Me on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbralik märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja, mis on ettenähtud kasutamiseks erinevatel ärilistele eesmärkidel. Tolmuimeja võimas mootor tagab väga tugeva imivõimsuse. Seade on varustatud kassettfiltriga. Mehaaniline ujukisüsteem lülitab ülevoolu ärahoidmiseks imemise koheselt välja, kui mahuti on täitunud maksimaalse tasemeni. Praktiline klambersüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt töötavat pöördrulli tagavad suurepärase manööverdamisvõime ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte ülaosa on praktilise lameda pinnaga erinevate esemete paigutamiseks. Kogu korpus on valmistatud löögikindlast plastikust. NT 27/1 Me tolmuimeja on varustatud ka lisatarvikute hoidikuga ja toitejuhme riputushaagiga. Ergonoomilise kujuga kandekäepide tagab tolmuimejale kerge kaalu ja muudab selle teisaldamise mugavaks. NT 27/1 Me tolmuimejal on põrkeraud, mis kaitseb seadet ning ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustamise eest. Selle tööstusliku tolmuimeja roostevaba terasest mahuti on pika kasutusea tagamiseks happe-ja leelisekindel.