Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me

NT 27/1 on võimas märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja professionaalsetele kasutajatele. See on erakordselt kompaktne ja see on varustatud roostevabast terasest mahutiga ja mitme kasuliku lisatarvikuga.

NT 27/1 Me on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbralik märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja, mis on ettenähtud kasutamiseks erinevatel ärilistele eesmärkidel. Tolmuimeja võimas mootor tagab väga tugeva imivõimsuse. Seade on varustatud kassettfiltriga. Mehaaniline ujukisüsteem lülitab ülevoolu ärahoidmiseks imemise koheselt välja, kui mahuti on täitunud maksimaalse tasemeni. Praktiline klambersüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt töötavat pöördrulli tagavad suurepärase manööverdamisvõime ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte ülaosa on praktilise lameda pinnaga erinevate esemete paigutamiseks. Kogu korpus on valmistatud löögikindlast plastikust. NT 27/1 Me tolmuimeja on varustatud ka lisatarvikute hoidikuga ja toitejuhme riputushaagiga. Ergonoomilise kujuga kandekäepide tagab tolmuimejale kerge kaalu ja muudab selle teisaldamise mugavaks. NT 27/1 Me tolmuimejal on põrkeraud, mis kaitseb seadet ning ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustamise eest. Selle tööstusliku tolmuimeja roostevaba terasest mahuti on pika kasutusea tagamiseks happe-ja leelisekindel.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Lisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas. Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me: Veekindel PES kassettfilter
Veekindel PES kassettfilter
Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me: Vastupidavad metallriivid
Vastupidavad metallriivid
Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Tugev põrkeraud
  • Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Ujuksüsteem
  • Imemisvõimsus on püsivalt kõrgel tasemel.
  • Ujuksüsteem katkestab sisseimatava veevoolu, kui see on jõudnud maksimumtasemeni.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 72
Vaakum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteineri maht (l) 27
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 71
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,8
Kaal, sh pakend (kg) 11,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 420 x 420 x 540

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES

Seadmed

  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.